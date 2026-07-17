Максим Цуцкірідзе тимчасово виконуватиме обов’язки голови Нацполіції, Андрій Сибіга — очільника МЗС

Максим Цуцкірідзе став виконувачем обов’язків Голови Національної поліції, а Андрій Сибіга — виконувачем обов’язків міністра закордонних справ: рішення Кабміну.

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Кабмін низку кадрових рішень, тимчасово поклавши виконання обов’язків керівників Міністерства закордонних справ та Національної поліції.

Зокрема, уряд призначив Андрія Сибігу першим заступником Міністра закордонних справ України та одночасно тимчасово поклав на нього виконання обов’язків Міністра закордонних справ України.

Крім того, Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків Голови Національної поліції України на Максима Цуцкірідзе.

Андрій Сибіга та Максим Цуцкірідзе виконуватимуть обов’язки керівників відповідних відомств до призначення нових очільників у встановленому законодавством порядку.

Нагадаємо, 16 липня Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема звільнив Івана Вигівського з посади Голови Національної поліції України на підставі його заяви про звільнення за власним бажанням.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», раніше Кабмін за погодженням із Президентом призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони України.

Також Євгеній Хмара офіційно залишив СБУ після переходу до Міноборони.

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