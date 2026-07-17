Як отримати посвідчення одержувача державної соціальної допомоги: роз'яснення ПФУ

Пенсійний фонд роз'яснив, як одержувачам державної соціальної допомоги оформити відповідне посвідчення, куди подавати заяву та хто може звернутися за його отриманням від імені неповнолітніх і недієздатних осіб.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України нагадав, що громадянам, яким призначено державну соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», оформлюються посвідчення одержувача державної соціальної допомоги.

Порядок оформлення, виготовлення та видачі таких посвідчень визначено постановою правління Пенсійного фонду України від 20 березня 2026 року № 12-1. Документ набрав чинності 1 травня 2026 року.

Для отримання посвідчення необхідно звернутися із заявою про його виготовлення.

Подати заяву можна особисто до будь-якого територіального органу ПФУ незалежно від зареєстрованого чи задекларованого місця проживання або перебування. Перелік сервісних центрів розміщено на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі «Контакти».

Також після реалізації відповідної технічної можливості заяву можна буде подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

Якщо одержувачем державної соціальної допомоги є неповнолітня або недієздатна особа, заяву на оформлення посвідчення подають її батьки чи інші законні представники.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.