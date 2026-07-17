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Штраф до 1500 євро за сувенір: що не можна вивозити з курортів Франції

20:46, 17 липня 2026 59
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Мушлі є природним середовищем для дрібних морських організмів, а пісок і галька допомагають підтримувати структуру пляжів та стримувати ерозію берегової лінії.
Штраф до 1500 євро за сувенір: що не можна вивозити з курортів Франції
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Туристів, які планують відпочинок у Франції, попередили про заборону, про яку знають не всі мандрівники. За вивезення з пляжу природних матеріалів — мушель, гальки чи піску — може загрожувати штраф до 1500 євро, пише The Mirror.

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Французьке законодавство розглядає такі дії як порушення екологічних норм, оскільки навіть незначне вилучення природних об’єктів може впливати на стан узбережжя.

За поясненням місцевої влади, мушлі є частиною природного середовища для дрібних морських організмів, а пісок і галька допомагають зберігати структуру пляжів та стримувати ерозію берегової лінії.

Заборона передбачена Екологічним кодексом Франції. За незаконне вивезення природних матеріалів без спеціального дозволу передбачений штраф до 1500 євро. Остаточний розмір покарання залежить від конкретних обставин.

Екологи зазначають, що проблема полягає не лише в окремих випадках, а в масовості таких дій. Якщо кожен із мільйонів туристів забере із собою пісок або кілька мушель, це може прискорити руйнування прибережних екосистем.

Франція має понад 5,5 тисячі кілометрів материкового узбережжя, яке щороку відвідують мільйони мандрівників. Влада закликає туристів залишати пляжі у тому самому стані, в якому вони їх знайшли.

Мандрівникам радять заздалегідь ознайомлюватися з місцевими правилами, адже навіть звичайні на перший погляд дії можуть призвести до значних фінансових санкцій. Замість природних сувенірів туристам рекомендують зберігати спогади про відпочинок за допомогою фотографій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», плануючи відпустку чи туристичну поїздку, варто не лише обрати маршрут, а й ретельно ознайомитися з умовами надання туристичних послуг. На цьому наголосили у Держпродспоживслужбі, нагадавши, що споживач має право на безпечні та якісні послуги, а також на отримання достовірної інформації про них.

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штраф туризм

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