Мораторій на перевірки під час війни: Кабмін запровадив нові гарантії для постраждалого бізнесу

Реєстр пошкодженого майна та зони ризикованого землеробства стануть підставою для звільнення від перевірок виконання приписів.

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Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 904, якою внесено зміни до Постанови № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану».

Цей крок став відповіддю на необхідність адаптації системи державного контролю до поточної фази збройної агресії. Основний фокус реформи — розширення переліку випадків, коли перевірки не можуть здійснюватися через об’єктивні воєнні фактори (руйнування майна, забруднення мінами), та водночас створення механізмів оперативного реагування на загрози життю людей і обороноздатності держави.

Постанова 904 вносить уточнення в режим мораторію на перевірки. Нові правила запроваджують «імунітет» для власників пошкодженого майна та аграріїв у небезпечних зонах, водночас посилюючи контроль у сфері безпечності продуктів для Збройних Сил.

Термінологічна уніфікація та коло суб'єктів

Документ уніфікував термінологію, що використовується в постанові. Якщо раніше він містив різні формулювання, зокрема «юридичні та фізичні особи» або «суб'єкти господарювання», то тепер у всьому тексті застосовується єдина конструкція — «юридичні особи, фізичні особи — підприємці та фізичні особи».

Такий підхід усуває неоднозначності щодо кола осіб, на яких поширюється дія постанови. Упорядкування формулювань покликане виключити різночитання стосовно застосування встановленого правового режиму до окремих категорій громадян чи організаційно-правових форм, забезпечуючи єдині правила для всіх суб'єктів, на яких поширюється дія документа.

Хто звільняється від перевірок

Постанова № 904 зберігає загальний принцип: на період воєнного стану планові та позапланові заходи державного нагляду припиняються. Проте зміною став мораторій щодо перевірок виконання приписів.

Навіть якщо припис про усунення порушень був виданий після 24 лютого 2022 року, перевірка його виконання не здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:

Об’єкт нерухомості внесений до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок збройної агресії РФ. Об’єкт розташований на територіях активних чи можливих бойових дій або на тимчасово окупованих територіях (згідно з переліком Мінрозвитку), де не визначена дата завершення таких дій чи окупації. Нерухомість розташована на земельних ділянках, віднесених до зон ризикованого землеробства. Об’єкт перебуває на територіях, включених до Реєстру як забруднені або імовірно забруднені вибухонебезпечними предметами.

Ці норми фактично звільняють бізнес та громадян від адміністративного тиску на об’єктах, де ведення господарської діяльності або усунення порушень є об’єктивно неможливим через війну.

Дозволені перевірки та винятки

Мораторій не є абсолютним. Позапланові перевірки юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб дозволені за рішенням суду, або за заявою самого суб’єкта. Коли особа сама виявляє бажання пройти перевірку, зокрема для підтвердження виконання приписів.

Також можлива перевірка виконання розпорядчих документів, виданих за результатами заходів, що відбулися не раніше 24 лютого 2022 року (якщо тільки об’єкт не потрапляє під «імунітет» пошкодженого майна).

Позапланові заходи дозволяються за рішенням центральних органів виконавчої влади у разі наявності загрози життю та здоров’ю людини, безпеці держави чи навколишньому середовищу. Контролюючі органи зобов’язані протягом 15 днів після такої перевірки повідомити про її результати відповідне міністерство.

Особливий статус Держпродспоживслужби

Постанова № 904 окремо визначає особливості здійснення державного нагляду Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Передбачені документом обмеження не поширюються на низку контрольних заходів, які мають критичне значення для забезпечення продовольчої, ветеринарної та санітарної безпеки.

Зокрема, Держпродспоживслужба зберігає повноваження проводити перевірки у сфері безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини у випадках, коли існує загроза життю чи здоров'ю людей або тварин, а також для виконання міжнародних зобов'язань України.

Крім того, служба продовжує здійснювати державний контроль у сферах карантину та захисту рослин, насінництва і розсадництва, а також використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах.

Окремий напрям роботи стосується захисту прав споживачів та контролю за дотриманням вимог щодо державних регульованих цін, зокрема у сферах житлово-комунальних послуг і товарів широкого вжитку

Важливо: окремим пунктом (4-5) виділено контроль за якістю харчових продуктів для військовослужбовців. Якщо встановлено факти невідповідності продуктів вимогам якості, що несе загрозу життю військових ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ чи УДО, позапланові перевірки здійснюються за рішенням Держпродспоживслужби на підставі звернень Міноборони та інших силових відомств.

Специфічні сфери, на які мораторій не поширюється

Законодавець залишив право на контроль у сферах, де ризики є критичними:

Енергетика та комунальні послуги: за рішенням НКРЕКП та Держенергонагляду.

Медіа: за рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Медицина та наркотичні засоби: якість ліків та обіг підконтрольних речовин.

Освіта: питання пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти.

Будівництво: об’єкти за бюджетні кошти та питання інклюзивності (доступності для маломобільних груп).

Азартні ігри: за рішенням відповідного агентства.

Важливо: Положення мораторію взагалі не застосовуються до перевірок органів державної влади, місцевого самоврядування та інших державних установ. Державний сектор залишається під повним наглядом.

Практичні наслідки

Однією з важливих новацій є встановлення прямого зв'язку між внесенням відомостей до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна і можливістю проведення окремих контрольних заходів. Наявність інформації про пошкоджений об'єкт у реєстрі фактично створює додаткові правові гарантії для власників, обмежуючи проведення перевірок щодо виконання раніше виданих приписів. Такий механізм також стимулює суб'єктів господарювання своєчасно фіксувати завдані війною збитки в офіційних державних реєстрах.

Водночас постанова посилює контроль у сферах, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням обороноздатності держави. Такий підхід спрямований на підвищення ефективності тилового забезпечення в умовах воєнного стану.

Загалом зміни демонструють чітке розмежування державної політики: з одного боку, запроваджуються додаткові гарантії захисту власників пошкодженого майна від надмірного державного втручання, а з іншого — зберігається або навіть посилюється контроль у сферах, що безпосередньо впливають на життя і здоров'я людей, безпечність харчових продуктів, лікарських засобів, дотримання державного регулювання цін та забезпечення потреб сектору безпеки й оборони.

Для бізнесу це означає необхідність своєчасно вносити інформацію про пошкоджене майно до відповідних державних реєстрів, оскільки саме офіційна фіксація таких обставин може стати важливою юридичною гарантією під час здійснення державного нагляду та застосування передбачених законодавством обмежень щодо проведення контрольних заходів.

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