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Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП

07:15, 17 липня 2026 414
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Що відомо про суддю Андрія Поліщука, якого звільнила Вища рада правосуддя.
Суддя Андрій Поліщук штучно усував конкретних суддів від розгляду справ через рішення про відвід – ВРП
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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Андрія Поліщука з посади судді Миронівського районного суду Київської області. Підставою стало подання Третьої Дисциплінарної палати ВРП про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади (п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України).

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Обставини справи

Скарга надійшла від голови Миронівського районного суду Київської області. Аналіз справ показав системне зловживання правом на відвід суддів. У багатьох випадках відводи заявлялися не через реальну загрозу упередженості, а з метою штучного усунення конкретних суддів від розгляду справ.

Зокрема, суддя Андрій Поліщук неодноразово ухвалював рішення про відвід інших суддів у справах, де підозрюваним/обвинуваченим був його однокласник, з яким він підтримує тривалі дружні стосунки. При цьому сам Андрій Поліщук брав участь у розгляді цих справ по суті, не розкриваючи учасникам процесу наявність конфлікту інтересів.

Дисциплінарна палата встановила, що суддя надавав своєму однокласнику юридичні консультації щодо процесуальної поведінки в адміністративній справі, яка згодом переросла у кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Таке спілкування тривало у 2022–2024 роках, тобто під час перебування справи в провадженні Поліщука.

Висновки Дисциплінарної палати

Третя Дисциплінарна палата дійшла висновку, що суддя:

  • умисно втручався у здійснення правосуддя іншими суддями;
  • допускав позапроцесуальне спілкування з учасником процесу;
  • ігнорував вимоги щодо врегулювання конфлікту інтересів;
  • порушив принципи законності та презумпції невинуватості;
  • принизив честь і гідність іншого судді в судовому рішенні.

Така поведінка, на переконання Палати, порочить звання судді, підриває авторитет правосуддя та свідчить про істотний дисциплінарний проступок.

15 жовтня 2025 року Дисциплінарна палата ухвалила рішення про притягнення Андрія Поліщука до дисциплінарної відповідальності та внесення подання про його звільнення з посади. 25 червня 2026 року Вища рада правосуддя підтримала це подання.

Рішення ВРП

ВРП вирішила звільнити Андрія Поліщука з посади судді Миронівського районного суду Київської області.

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