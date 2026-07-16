На Вінниччині патрульний погрожував мобілізацією чоловікам, які відмовлявся платити за фейкові довідки про інсульт

Патрульний, за даними слідства, пропонував військовозобов'язаним за 7 тисяч доларів США організувати виготовлення медичних документів про нібито перенесений інфаркт або інсульт.

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На Вінниччині викрили патрульного, який, за даними слідства, пропонував військовозобов'язаним за 7 тис. доларів США організувати виготовлення медичних документів про нібито перенесений інфаркт або інсульт. Ці документи могли бути використані для виключення чоловіків з військового обліку.

Як зазначили у ДБР, правоохоронець запевняв, що має необхідні зв’язки у медичних закладах та серед посадовців ТЦК та СП.

За інформацією слідства, тим, хто відмовлявся платити, поліцейський погрожував примусовою доставкою до ТЦК та СП і мобілізацією, посилаючись на свої службові можливості.

Наразі працівники ДБР перевіряють, хто ще міг бути причетний до схеми та чи мав підозрюваний реальну можливість виконати свої обіцянки.

13 липня патрульного затримали під час отримання грошей від клієнта.

Поліцейського підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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