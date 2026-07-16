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Прокуратура просить скасувати рішення суду щодо забудови ботсаду імені Гришка у Києві

22:18, 16 липня 2026 103
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Офіс Генерального прокурора подав апеляційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва.
Прокуратура просить скасувати рішення суду щодо забудови ботсаду імені Гришка у Києві
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Офіс Генерального прокурора подав апеляційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва, який відмовив у задоволенні позову про визнання недійсним договору між Національним ботанічним садом ім. М. М. Гришка НАН України та приватним товариством.

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Йдеться про договір, укладений у 2018 році, що передбачає реконструкцію об’єктів нерухомості на території ботанічного саду. За його умовами після завершення робіт більша частина реконструйованих об’єктів має перейти у власність приватної компанії.

В Офісі Генпрокурора вважають, що виконання договору створює ризик незаконного відчуження державного майна та земель природно-заповідного фонду, на яких воно розташоване. Також зазначається, що на порушення законодавства під час укладення договору вказувала Державна аудиторська служба України.

У червні 2026 року Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову Спеціалізованої екологічної прокуратури, дійшовши висновку, що спірний договір не суперечить інтересам держави та суспільства.

Прокуратура не погодилася з таким рішенням і просить апеляційний суд його скасувати.

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка – це майже 130 гектарів природно-заповідного фонду та пам’ятка садово-паркового мистецтва національного значення. Тут розташований знаменитий Бузковий гай, а колекція рослин є однією з найбільших у Європі. Ботанічний сад має виняткове природоохоронне, наукове та рекреаційне значення.

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суд ОГП прокуратура Київ

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