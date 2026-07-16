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Суд скасував вимогу податкової про сплату понад 37 тисяч грн ЄСВ колишньому ФОП

22:36, 16 липня 2026 74
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Податковий орган намагався оскаржити рішення, однак апеляційний суд залишив його без змін, а Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження.
Суд скасував вимогу податкової про сплату понад 37 тисяч грн ЄСВ колишньому ФОП
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Колишній фізичній особі-підприємцю вдалося через суд скасувати вимогу податкового органу про сплату понад 37 тисяч гриаень заборгованості з єдиного соціального внеску (ЄСВ). Податковий орган намагався оскаржити рішення, однак апеляційний суд залишив його без змін, а Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження.

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Як повідомили у системі безоплатної правничої допомоги, чоловік зареєструвався як фізична особа-підприємець ще у 2000 році. Однак після набрання чинності у 2004 році Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» він не звернувся до державного реєстратора для включення відомостей про себе до Єдиного державного реєстру та заміни свідоцтва про державну реєстрацію.

У системі БПД пояснили, що через це він фактично втратив право здійснювати підприємницьку діяльність, а відтак не мав обов'язку сплачувати ЄСВ як ФОП.

«Тобто фактично з 2004 року він не мав права займатися підприємницькою діяльністю, а отже і не мав обов’язку сплачувати ЄСВ», - зазначили юристи.

Попри це у 2021 році податковий орган надіслав чоловікові вимогу про сплату понад 37 тисяч гривень боргу з ЄСВ. У ДПС виходили з того, що після законодавчих змін 2017 року фізичні особи-підприємці зобов'язані сплачувати ЄСВ незалежно від отримання доходу.

Не погодившись із такими нарахуваннями, чоловік звернувся до правників.

Адвокат подав позов про визнання вимоги податкового органу протиправною та її скасування.

Суд першої інстанції повністю задовольнив позов. Податковий орган оскаржив це рішення, однак апеляційний суд залишив його без змін, а касаційний суд відмовив у відкритті касаційного провадження. Таким чином рішення набрало законної сили.

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