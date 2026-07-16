Новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький провів перше засідання Кабміну

Сергій Корецький провів перше засідання нового складу Кабінету Міністрів, під час якого уряд визначив першочергові пріоритети роботи.

фото: Сергій Корецький

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Новопризначенний прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про проведення першого засідання нового складу Кабінету Міністрів.

За його словами, під час засідання урядовці визначили першочергові пріоритети роботи.

«Працюємо над виконанням завдань, визначених Президентом України та Верховною Радою. Попереду дуже багато роботи», – додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького вже затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. Водночас питання щодо призначення нових очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ ще обговорюється.

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