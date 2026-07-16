Новоназначенный премьер-министр Сергей Корецкий провел первое заседание Кабмина

Сергей Корецкий провел первое заседание нового состава Кабинета Министров, в ходе которого правительство определило первоочередные приоритеты работы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новоназначенный премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о проведении первого заседания нового состава Кабинета Министров.

По его словам, во время заседания члены правительства определили первоочередные приоритеты работы.

«Работаем над выполнением задач, определенных Президентом Украины и Верховной Радой. Впереди очень много работы», – добавил премьер-министр.

Напомним, Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого уже утвердила новый состав Кабинета Министров Украины. Вместе с тем вопрос о назначении новых руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел еще обсуждается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.