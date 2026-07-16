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Новоназначенный премьер-министр Сергей Корецкий провел первое заседание Кабмина

21:23, 16 июля 2026 35
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Сергей Корецкий провел первое заседание нового состава Кабинета Министров, в ходе которого правительство определило первоочередные приоритеты работы.
Новоназначенный премьер-министр Сергей Корецкий провел первое заседание Кабмина
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Новоназначенный премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о проведении первого заседания нового состава Кабинета Министров.

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По его словам, во время заседания члены правительства определили первоочередные приоритеты работы.

«Работаем над выполнением задач, определенных Президентом Украины и Верховной Радой. Впереди очень много работы», – добавил премьер-министр.

Напомним, Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого уже утвердила новый состав Кабинета Министров Украины. Вместе с тем вопрос о назначении новых руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел еще обсуждается.

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правительство Кабинет Министров Украины

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