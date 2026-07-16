Возражения против определения следственного судьи во время подготовительного производства обязательны к рассмотрению: разбор решения КСУ

Определение сроков на ознакомление со делом без права на апелляцию: что решил Конституционный Суд.

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Конституционный Суд Украины поставил точку в дискуссии относительно конституционности ограничений на обжалование определений об установлении сроков ознакомления с материалами дела. Несмотря на признание норм УПК конституционными, Суд дал им новое дыхание через механизм обязательного рассмотрения возражений.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Второй сенат 15 июля на пленарном заседании рассмотрел дело и принял Решение № 6-р(ІІ)/2026 по конституционной жалобе Самборской Татьяны Леонидовны относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) статьи 309, пункта 2 части второй статьи 428 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решение имеет важное значение для формирования практики уголовного судопроизводства, поскольку касается обеспечения баланса между интересами эффективного досудебного расследования и реализацией права лица на надлежащую подготовку защиты.

Обстоятельства обращения

Субъект права на конституционную жалобу, Татьяна Самборская, находилась под следствием в уголовном производстве по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Во время ознакомления с материалами дела следователь ГБР обратился в районный суд города Киева с ходатайством об установлении стороне защиты срока для ознакомления. Следственный судья установил такой срок, ограничив, по убеждению заявительницы, защиту во времени.

Татьяна Самборская пыталась обжаловать это определение в апелляционном и кассационном порядках, однако суды отказали в открытии производств, ссылаясь на то, что в соответствии со ст. 309 УПК определение об установлении срока для ознакомления с материалами досудебного расследования апелляционному обжалованию не подлежит. Это побудило подозреваемую обратиться в КСУ, утверждая, что существующие нормы лишают ее права на справедливый суд и эффективное средство защиты.

Конституционность через системное толкование: статья 309 УПК

Конституционный Суд Украины очертил конституционные пределы законодательного регулирования права на апелляционное обжалование определений следственного судьи, подчеркнув, что это право не является абсолютным. Законодатель вправе определять, какие процессуальные решения могут быть обжалованы, однако такая дискреция должна соответствовать требованиям Конституции Украины.

Пункт 8 части второй статьи 129 Конституции гарантирует безусловное право на апелляционный пересмотр дела по существу, тогда как порядок обжалования промежуточных процессуальных решений может устанавливаться законом. В то же время право на обжалование определений следственного судьи вытекает также из конституционных гарантий права на защиту.

Развивая свою предыдущую практику, КСУ подчеркнул, что законодательные ограничения апелляционного обжалования являются конституционно допустимыми только при соблюдении принципа пропорциональности. Такие ограничения должны преследовать легитимную цель, быть необходимыми для обеспечения эффективности уголовного производства и не нарушать сущности права на судебную защиту.

Ключевым критерием является характер последствий соответствующего определения. Отсутствие права на апелляционное обжалование допускается только в отношении тех процессуальных решений, которые не влекут за собой необратимого или настолько существенного вмешательства в конституционные права лица, что его невозможно своевременно устранить без пересмотра судом апелляционной инстанции. При этом уголовный процессуальный закон должен обеспечивать существование других эффективных средств юридической защиты.

Оценивая конституционность статьи 309 УПК Украины, Суд обратил внимание, что перечень определений, подлежащих апелляционному обжалованию, охватывает прежде всего решения, связанные с существенным ограничением конституционных прав или имеющие определяющее значение для дальнейшего хода уголовного производства.

В то же время Конституционный Суд подчеркнул, что решающее значение имеет не формальное название процессуального определения, а его реальное содержание, юридические последствия и степень влияния на права человека. Именно поэтому Суд применил принцип substantia potior est forma — «сущность важнее формы».

Вынесение определения об установлении срока должно происходить при индивидуальной оценке обстоятельств дела

Анализируя правовую природу определения следственного судьи об установлении срока для ознакомления с материалами досудебного расследования, Конституционный Суд подчеркнул, что стадия открытия материалов в соответствии со статьей 290 УПК Украины является одной из ключевых процессуальных гарантий реализации права на защиту.

Именно на этом этапе сторона защиты получает возможность ознакомиться со всем массивом доказательств стороны обвинения, оценить их содержание и доказательственное значение, определить правовую позицию, сформировать стратегию защиты, подготовить необходимые процессуальные документы и ходатайства перед направлением обвинительного акта в суд.

Суд подчеркнул, что право на ознакомление с материалами уголовного производства является неотъемлемым элементом конституционного права лица на защиту, гарантированного Конституцией Украины. В то же время установление следственным судьей срока для такого ознакомления само по себе является легитимным процессуальным механизмом, призванным обеспечить эффективность досудебного расследования, соблюдение разумных сроков уголовного производства и предотвратить злоупотребление процессуальными правами путем безосновательного затягивания процедуры открытия материалов.

По сути, определение об установлении срока — это судебное решение, которое выносит следственный судья согласно статье 290 Уголовного процессуального кодекса Украины, если сторона защиты или потерпевший медлят с ознакомлением с материалами. Цель определения — предотвратить затягивание расследования.

В то же время Конституционный Суд подчеркнул, что применение этого процессуального механизма является конституционно допустимым только при условии индивидуальной оценки конкретных обстоятельств дела. Определенный следственным судьей срок должен быть объективно достаточным для эффективного ознакомления стороны защиты с материалами производства с учетом их объема, сложности, условий доступа к ним и других обстоятельств, которые могут влиять на реальную возможность надлежащей подготовки защиты. Только при таких условиях обеспечивается справедливый баланс между интересами эффективного уголовного производства и гарантиями реализации конституционного права лица на защиту.

Возражения как реальный инструмент

Важно, что КСУ истолковал часть 3 статьи 309 УПК. Эта норма предусматривает, что определения следственного судьи, не подлежащие апелляционному обжалованию, могут быть предметом возражений во время подготовительного судебного производства.

Жалобщица утверждала, что такое средство защиты является лишь «иллюзорным», поскольку закон не определяет механизма реагирования суда на поданные возражения.

КСУ не согласился с этим подходом и применил принцип конституционно согласованного толкования. Суд подчеркнул, что возражения не могут сводиться к формальному приобщению к материалам уголовного производства без их надлежащего рассмотрения.

Праву лица на подачу возражений корреспондирует обязанность суда рассмотреть их по существу, дать им надлежащую юридическую оценку и, при наличии оснований, принять эффективные меры для восстановления нарушенного права.

Даже после завершения досудебного расследования суд во время подготовительного судебного заседания имеет процессуальные полномочия обязать сторону обвинения обеспечить стороне защиты доступ к материалам уголовного производства, если установленный следственным судьей срок для ознакомления был определен необоснованно или привел к нарушению права на защиту.

Статья 428 УПК: процессуальный фильтр

Конституционный Суд также проверил конституционность пункта 2 части второй статьи 428 УПК Украины, который позволяет кассационному суду отказать в открытии кассационного производства, если усматривается, что оснований для удовлетворения кассационной жалобы нет.

Суд признал эту норму соответствующей Конституции Украины. По его мнению, она выполняет функцию процессуального фильтра, необходимого для обеспечения эффективной работы Верховного Суда и реализации принципа процессуальной экономии.

В то же время Конституционный Суд подчеркнул, что эта норма не наделяет кассационный суд неограниченным усмотрением. Отказывая в открытии производства, суд кассационной инстанции должен проверить, правомерно ли апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства, а не руководствоваться лишь формальной квалификацией определения следственного судьи.

Подитожим

Решение Конституционного Суда Украины № 6-р(ІІ)/2026 от 15 июля 2026 года существенно уточняет баланс между процессуальной экономией и правом на защиту в уголовном производстве.

Его ключевые практические последствия заключаются в том, что:

апелляционное обжалование определений об установлении срока для ознакомления с материалами досудебного расследования (статья 290 УПК) остается исключенным, и это ограничение признано конституционным;

об установлении срока для ознакомления с материалами досудебного расследования (статья 290 УПК) остается исключенным, и это ограничение признано конституционным; возражения, предусмотренные частью третьей статьи 309 УПК Украины, приобретают реальное содержание: суд во время подготовительного производства обязан рассмотреть их по существу, оценить законность решения следственного судьи и, при наличии оснований, восстановить нарушенное право;

суд во время подготовительного производства обязан рассмотреть их по существу, оценить законность решения следственного судьи и, при наличии оснований, восстановить нарушенное право; завершение досудебного расследования само по себе не является основанием для отказа в предоставлении стороне защиты доступа к материалам уголовного производства, если право на ознакомление было ограничено необоснованно.

Таким образом, Конституционный Суд подтвердил, что процессуальные ограничения могут быть оправданными только при условии, что они не нивелируют сущности права на защиту и сопровождаются эффективными средствами его восстановления. Решение усиливает роль суда во время подготовительного производства и предоставляет стороне защиты действенный механизм устранения нарушений, допущенных на стадии досудебного расследования.

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