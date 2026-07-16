Более 22 тысяч деклараций уже подано: «єДозвіл» официально будет работать на постоянной основе

Система «єДозвіл» уже доказала свою эффективность во время экспериментального проекта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое переводит Единую государственную электронную систему разрешительных документов «єДозвіл» из экспериментального проекта на постоянную основу.

Решение разработало Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Постановление создает правовую основу для дальнейшего развития «єДозволу» как единой государственной цифровой платформы, через которую можно получать разрешительные услуги — от подачи заявления через портал «Дія» до формирования электронного документа и ведения электронной разрешительной или лицензионной дела.

Во время экспериментального проекта система уже продемонстрировала свою работу. По состоянию на сегодня через «єДозвіл» подано более 22 тысяч деклараций и обработано более 3 тысяч заявлений на выдачу лицензий. Также в системе обеспечено функционирование электронных лицензионных дел.

Через платформу уже реализованы или подготовлены к запуску электронные услуги в сферах охраны труда, ветеринарной практики, обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также туроператорской деятельности.

Одним из преимуществ системы является интеграция с государственными реестрами. Это позволяет автоматизировать проверку информации, уменьшить количество документов, которые необходимо подавать бизнесу, сократить административную нагрузку и ускорить получение услуг.

Также постановление предусматривает постепенный перевод в систему деклараций о ведении хозяйственной деятельности, которые подаются в условиях военного положения. Это обеспечит хранение и учет информации и создаст основу для автоматизированного перехода к обычным разрешительным процедурам после завершения военного положения.

В Министерстве отметили, что цифровизация услуги по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства об охране труда уже позволила бизнесу сэкономить более 25 млн гривен.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства планирует и в дальнейшем развивать риск-ориентированный государственный надзор, расширять цифровые и paperless-процедуры, а также постепенно интегрировать новые услуги в систему «єДозвіл».

В прошлом году ведомство сосредоточилось на дерегуляции, что позволило сократить избыточные требования, упростить процедуры и перевести государственный надзор на риск-ориентированную модель. По итогам работы Межведомственной рабочей группы по вопросам дерегуляции в 2025 году правительство отменило 205 инструментов государственного регулирования бизнеса и подало в Верховную Раду законопроект об отмене еще 63 регуляторных механизмов.

В министерстве объяснили, что большинство предложений и жалоб бизнеса поступали через платформу «Пульс», бизнес-ассоциации и во время региональных встреч с предпринимателями. Это позволило устранить ряд проблем, которые негативно влияли на деятельность предприятий.

В частности, были устранены регуляторные коллизии, которые создавали риски остановки производств и срыва контрактов, отменены необоснованные технические требования, приводившие к дополнительным расходам, приняты решения для лесной и деревообрабатывающей отраслей с учетом норм ЕС, внедрены paperless-процедуры — от электронного чека до цифровизации отдельных государственных сервисов, а также начато устранение дублирования технического контроля промышленной техники.