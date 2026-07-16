Более 22 тысяч деклараций уже подано: «єДозвіл» официально будет работать на постоянной основе
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое переводит Единую государственную электронную систему разрешительных документов «єДозвіл» из экспериментального проекта на постоянную основу.
Решение разработало Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Постановление создает правовую основу для дальнейшего развития «єДозволу» как единой государственной цифровой платформы, через которую можно получать разрешительные услуги — от подачи заявления через портал «Дія» до формирования электронного документа и ведения электронной разрешительной или лицензионной дела.
Во время экспериментального проекта система уже продемонстрировала свою работу. По состоянию на сегодня через «єДозвіл» подано более 22 тысяч деклараций и обработано более 3 тысяч заявлений на выдачу лицензий. Также в системе обеспечено функционирование электронных лицензионных дел.
Через платформу уже реализованы или подготовлены к запуску электронные услуги в сферах охраны труда, ветеринарной практики, обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также туроператорской деятельности.
Одним из преимуществ системы является интеграция с государственными реестрами. Это позволяет автоматизировать проверку информации, уменьшить количество документов, которые необходимо подавать бизнесу, сократить административную нагрузку и ускорить получение услуг.
Также постановление предусматривает постепенный перевод в систему деклараций о ведении хозяйственной деятельности, которые подаются в условиях военного положения. Это обеспечит хранение и учет информации и создаст основу для автоматизированного перехода к обычным разрешительным процедурам после завершения военного положения.
В Министерстве отметили, что цифровизация услуги по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства об охране труда уже позволила бизнесу сэкономить более 25 млн гривен.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства планирует и в дальнейшем развивать риск-ориентированный государственный надзор, расширять цифровые и paperless-процедуры, а также постепенно интегрировать новые услуги в систему «єДозвіл».
В прошлом году ведомство сосредоточилось на дерегуляции, что позволило сократить избыточные требования, упростить процедуры и перевести государственный надзор на риск-ориентированную модель. По итогам работы Межведомственной рабочей группы по вопросам дерегуляции в 2025 году правительство отменило 205 инструментов государственного регулирования бизнеса и подало в Верховную Раду законопроект об отмене еще 63 регуляторных механизмов.
В министерстве объяснили, что большинство предложений и жалоб бизнеса поступали через платформу «Пульс», бизнес-ассоциации и во время региональных встреч с предпринимателями. Это позволило устранить ряд проблем, которые негативно влияли на деятельность предприятий.
В частности, были устранены регуляторные коллизии, которые создавали риски остановки производств и срыва контрактов, отменены необоснованные технические требования, приводившие к дополнительным расходам, приняты решения для лесной и деревообрабатывающей отраслей с учетом норм ЕС, внедрены paperless-процедуры — от электронного чека до цифровизации отдельных государственных сервисов, а также начато устранение дублирования технического контроля промышленной техники.
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