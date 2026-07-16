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Рада ушла на каникулы до 18 августа: назначение министров обороны и иностранных дел откладывается

18:19, 16 июля 2026 32
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Верховная Рада ушла на парламентские каникулы до 18 августа, не назначив нового министра обороны и министра иностранных дел.
Рада ушла на каникулы до 18 августа: назначение министров обороны и иностранных дел откладывается
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Верховная Рада 16 июля завершила последний перед парламентскими каникулами пленарный день. Следующее пленарное заседание запланировано на 18 августа, сообщили народные депутаты.

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Вместе с тем парламент не назначил нового министра обороны и министра иностранных дел.

До назначения нового главы Минобороны его обязанности временно будет исполнять первый заместитель Алексей Вискуб.

Напомним, Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого уже утвердила новый состав Кабинета Министров Украины. Вместе с тем вопрос о назначении новых руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел еще обсуждается.

Также сообщалось, что Рада уволила Михаила Федорова с должности министра обороны и Андрея Сибигу с должности министра иностранных дел. Решение принято в связи с формированием нового состава правительства — они были уволены как члены Кабинета Министров, находящегося в отставке.

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Верховная Рада Украины МИД Парламент Минобороны

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