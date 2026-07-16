Евгений Хмара будет исполнять обязанности министра обороны, — Зеленский
19:01, 16 июля 2026
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Президент Владимир Зеленский планирует обратиться в Верховную Раду по поддержке его кандидатуры на должность министра.
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил временно исполнять обязанности министра обороны Украины временному исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины генерал-майору Евгению Хмаре. По завершении необходимых юридических процедур глава государства обратится в Верховную Раду с предложением поддержать его назначение на должность министра обороны.
По словам главы государства, перед принятием решения он обсудил с Хмарой проведение дальнобойных операций против России, обеспечение Сил обороны необходимыми средствами и дальнейшее реформирование оборонной сферы.
«Считаю, что в нынешних условиях реальная результативность в дальнобойности, действительно сильная работа в сфере безопасности, которая будет гарантировать контроль за внутренней ситуацией в составляющих Сил обороны, а также реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и на должности министра обороны Украины», — заявил Зеленский.
Также Президент сообщил, что поручил Хмаре продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить развитие программ по финансированию боевых бригад, справедливому распределению личного состава, максимальному обеспечению Сил обороны беспилотными системами всех типов, а также оперативной реализации договоренностей с международными партнерами.
Напомним, Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого уже утвердила новый состав Кабинета Министров Украины.Вместе с тем вопрос о назначении новых руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел еще обсуждается.