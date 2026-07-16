Євгеній Хмара виконуватиме обовʼязки міністра оборони, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський планує звернутися до Верховної Ради щодо підтримки його кандидатури на посаду міністра.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив тимчасово виконувати обов'язки міністра оборони України тимчасовому виконувачу обов'язків голови Служби безпеки України генерал-майору Євгенію Хмарі. Після завершення необхідних юридичних процедур глава держави звернеться до Верховної Ради з пропозицією підтримати його призначення на посаду міністра оборони.

За словами глави держави, перед ухваленням рішення він обговорив із Хмарою виконання далекобійних операцій проти Росії, забезпечення Сил оборони необхідними засобами та подальше реформування оборонної сфери.

«Вважаю, що в наявних умовах реальна результативність у далекобійності, реально сильна безпекова робота, яка гарантуватиме контроль за внутрішньою ситуацією у складових Сил оборони, та реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України мають стати перевагою і на посаді міністра оборони України», — заявив Зеленський.

Також Президент повідомив, що доручив Хмарі продовжити реформування сфери оборони та забезпечити розвиток програм із фінансування бойових бригад, справедливого розподілу особового складу, максимального забезпечення Сил оборони безпілотними системами різних типів, а також оперативної реалізації домовленостей із міжнародними партнерами.

Нагадаємо, Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького вже затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. Водночас питання щодо призначення нових очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ ще обговорюється.

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