Пенсіонерам можуть повернути гроші за минулі місяці: кому зроблять донарахування

Після завершення перерахунку пенсіонер отримує не лише підвищену пенсію, а й компенсацію за період, коли мав право на більшу виплату.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Деякі українські пенсіонери можуть отримати не лише підвищену пенсію, а й додаткові виплати за попередній період. За даними ПФУ, йдеться про випадки, коли право на збільшення виплати виникло раніше, але перерахунок провели пізніше або необхідні документи були подані із запізненням.

У таких ситуаціях Пенсійний фонд України може виплатити різницю між фактично отриманою пенсією та сумою, яку людина мала отримувати після перерахунку. Найчастіше це стосується працюючих пенсіонерів. Якщо після призначення пенсії людина офіційно працювала та накопичила додатковий страховий стаж, їй проводять перерахунок виплат.

Такий перерахунок здійснюється з 1 квітня, однак фактичне підвищення може відбутися пізніше. Причина — затримка з передачею інформації від роботодавців, через що Пенсійний фонд не одразу отримує дані про страховий стаж та заробіток.

Після проведення перерахунку пенсіонеру виплачують не лише новий розмір пенсії, а й кошти за період, коли він уже мав право на підвищену виплату.

Донарахування можливе також у випадках, коли пенсіонер після призначення виплати:

подав документи про страховий стаж, який раніше не був врахований;

підтвердив заробіток, що впливає на розмір пенсії;

довів право на надбавку, доплату або іншу виплату, яку раніше не призначили.

У кожній конкретній ситуації Пенсійний фонд визначає дату, з якої виникло право на збільшення пенсії, та проводить виплату недоотриманих коштів.

Щодо автоматичного перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам — звертатися із заявою не потрібно. Однак якщо потрібно додатково врахувати стаж, заробіток чи оформити право на певну доплату, пенсіонеру необхідно подати відповідні документи до Пенсійного фонду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», окремі категорії українців під час оформлення пенсії за віком можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі десяти місячних пенсій. Така виплата передбачена для працівників державних і комунальних установ за певних умов.