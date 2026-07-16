Помилка в документах більше не стане причиною для відмови у виплатах через центр зайнятості

Нові правила стосуються допомоги по безробіттю, компенсацій роботодавцям та інших виплат через центри зайнятості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін оновив правила надання низки послуг у сфері зайнятості населення, привівши їх у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Зміни стосуються практично всіх ключових програм, які адмініструють центри зайнятості: компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб і зареєстрованих безробітних, виплат допомоги по безробіттю та частковому безробіттю, компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, а також інших механізмів підтримки зайнятості.

Відтепер для всіх цих процедур запроваджуються єдині адміністративні правила: заяви з недоліками не відхилятимуть одразу, а залишатимуть без руху з можливістю їх виправити, заявникам гарантують право бути вислуханими під час розгляду справи, а рішення центрів зайнятості можна буде оскаржити як в адміністративному порядку, так і в суді.

Відповідні зміни Кабмін затвердив постановою № 923.

Що зміниться для роботодавців та отримувачів державної підтримки

Одним із ключових нововведень є запровадження механізму залишення заяв без руху у разі їх оформлення з порушенням установлених вимог.

Якщо роботодавець подасть заяву з недоліками, центр зайнятості більше не відмовлятиме одразу у її розгляді. Натомість він буде зобов’язаний ухвалити рішення про залишення заяви без руху та протягом трьох робочих днів письмово повідомити заявника про всі виявлені недоліки. Якщо документи подано особисто, повідомлення, за можливості, вручатимуть одразу під підпис.

У повідомленні обов’язково зазначатимуть:

які саме недоліки виявлено;

на які норми законодавства вони посилаються;

яким способом їх необхідно усунути;

строки усунення;

порядок та строки оскарження рішення про залишення заяви без руху.

Для усунення недоліків заявнику надаватимуть не менше трьох робочих днів з моменту отримання повідомлення. За його клопотанням цей строк може бути продовжено до п’яти робочих днів.

Документ також прямо забороняє необґрунтовано залишати заяви без руху. Якщо заявник своєчасно усуне всі недоліки, заява вважатиметься поданою у день її первинного подання, а строк її розгляду лише продовжиться на період, протягом якого вона перебувала без руху. Повторно залишати без руху заяву через ті самі недоліки, які вже були усунуті, забороняється.

Заявникам гарантували право брати участь у розгляді справи

Після усунення недоліків або якщо заява одразу відповідає встановленим вимогам, центр зайнятості розглядатиме її по суті відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру».

Крім того, документ закріплює право роботодавця брати участь в адміністративному провадженні. До ухвалення рішення він зможе подавати пояснення, документи та інші докази як у паперовій, так і в електронній формі.

Нові правила поширяться на більшість програм підтримки зайнятості

Такі зміни впроваджуються одразу для кількох урядових порядків, зокрема щодо:

заходів сприяння зайнятості та компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб;

компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану;

надання допомоги по частковому безробіттю;

надання допомоги по безробіттю;

компенсацій роботодавцям за працевлаштування зареєстрованих безробітних;

надання соціальних послуг кар’єрними радниками та консультантами роботодавців;

компенсації частини витрат зі сплати єдиного внеску за створення нових робочих місць;

компенсації суб’єктам малого підприємництва витрат зі сплати ЄСВ за працевлаштування безробітних;

компенсації витрат за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю.

Рішення центрів зайнятості можна буде оскаржити

Постанова також уніфікує порядок оскарження рішень центрів зайнятості.

У всіх відповідних порядках закріплено, що рішення щодо відмови у призначенні допомоги або виплаті компенсацій, а також інші рішення, дії чи бездіяльність центрів зайнятості можуть бути оскаржені в адміністративному порядку відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру» та/або до адміністративного суду.

Окремо для допомоги по безробіттю передбачено, що рішення про призначення виплат, визначення їх розміру, строків виплати, а також про відкладення, скорочення чи припинення виплати ухвалюватимуться з урахуванням вимог і гарантій Закону України «Про адміністративну процедуру».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.