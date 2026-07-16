Верховний Суд пояснив, чи можна заявляти клопотання під час судових дебатів

Під час судових дебатів учасники виступають із промовами, а розгляд клопотань КПК не передбачає.

Ілюстративне фото, джерело - nlu.edu.ua

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Під час судових дебатів учасники судового провадження виступають з промовами, а суд може відновити з’ясування обставин та перевірку їх доказами. Проведення будь-яких інших процесуальних дій, як-от розгляд клопотань, заяв, у КПК України не передбачено. Такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду.

У справі № 511/1762/20 суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 286 КК України. У касаційній скарзі засуджений зазначив, що місцевий суд порушив його право на захист, оскільки відмовився долучати до матеріалів провадження оголошене в судових дебатах та подане до виходу суду в нарадчу кімнату клопотання сторони захисту про визнання доказів недопустимими.

Залишаючи без зміни рішення судів попередніх інстанцій, Верховний Суд вказав, що судові дебати є самостійною частиною розгляду кримінального провадження, їх основу складають промови учасників судового розгляду, в яких вони дають оцінку діям обвинуваченого, аналізують досліджені в суді докази, висловлюють висновки щодо винуватості чи невинуватості обвинуваченого, кваліфікації дій, міри покарання, вирішення цивільного позову та інших питань, що повинен вирішити суд у ході постановлення вироку.

Зокрема, під час судових дебатів, крім промов учасників судового провадження, будь-яких інших процесуальних дій, за винятком рішення про відновлення з’ясування обставин (ч. 5 ст. 364 КПК України), чинним законодавством не передбачено. Стадія судових дебатів не передбачає розгляду клопотань і заяв.

Як вбачається зі змісту журналу судового засідання на стадії судових дебатів, захисник заявив клопотання про долучення до матеріалів провадження письмового клопотання про визнання доказів недопустимими, після чого головуючий суддя роз’яснив йому, що розгляд кримінального провадження не перебуває на стадії з’ясування обставин та перевірки їх доказами, а знаходиться на стадії судових дебатів.

Разом з тим головуючий зауважив, що сторона захисту має право долучити до матеріалів провадження тільки промову в судових дебатах у письмовому вигляді. Колегія суддів ККС ВС вважає, що вказані дії місцевого суду не суперечать вимогам КПК України.

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