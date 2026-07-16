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Вибух складів у Вишневому: СБУ затримала керівників одного з оборонних підприємств

15:08, 16 липня 2026
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СБУ заявляє, що через порушення правил зберігання боєприпасів після російського удару сталися вибухи, які призвели до жертв і руйнувань.
Вибух складів у Вишневому: СБУ затримала керівників одного з оборонних підприємств
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Служба безпеки України затримала генерального директора одного з оборонних підприємств та його заступника з виробництва, які допустили розміщення боєприпасів на складах, розташованих поблизу житлових будинків у місті Вишневе на Київщині.

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Як з’ясувало розслідування, 6 липня цього року внаслідок комбінованої атаки рф по столичному регіону на складах режимного об’єкта виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, що зберігались в ангарах.

СБУ встановила, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувались без відповідних дозвільних документів.

За матеріалами справи, це відбулося через те, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин.

Крім того, його заступник допустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього складських приміщеннях у безпосередній близькості до житлової забудови. Це призвело до загибелі і травмування людей, а також знищення та пошкодження майна цивільних громадян.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 2, 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Також готується клопотання до суду про обрання фігурантам міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Судово-юридична газета» повідомляла, що в ніч на 6 липня російські війська здійснили масований обстріл міста. Після атаки у Вишневому зафіксували вторинну детонацію, через що евакуювали близько 600 людей. Внаслідок удару у місті було пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. 

9 липня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що об’єкт у Вишневому, який став ціллю російського обстрілу, був складом боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому».

Через кілька днів заступник голови СБУ Олександр Поклад доповів Володимиру Зеленському, що керівники двох державних підприємств діяли з порушенням закону та всупереч рішенню Ставки верховного головнокомандувача.

Згодом Герман Сметанін оголосив про завершення роботи на посаді генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

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СБУ

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