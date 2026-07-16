До Верховної Ради внесли подання про призначення нового складу Кабміну

До Ради внесено подання прем'єр-міністра Сергія Корецького про призначення нового складу Кабінету Міністрів, зокрема першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністрів та міністрів.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження до парламенту подання нового Сергія Корецького прем'єр-міністра щодо призначення першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністрів та міністрів нового складу Кабінету Міністрів України.

Зокрема, на розгляд парламенту внесено кандидатури:

Дениса Шмигаля — на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра енергетики України;

Тетяни Бережної — на посаду Віце-прем'єр-міністра України з гуманітарної політики – Міністра культури України;

Всеволода Ченцова — на посаду Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Віталія Безгіна — на посаду Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

Матвія Бідного — на посаду Міністра молоді та спорту України;

Андрія Бутенка — на посаду Міністра освіти і науки України;

Івана Вигівського — на посаду Міністра внутрішніх справ України;

Тараса Висоцького — на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України;

Миколи Калашника — на посаду Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

Віталія Кіма — на посаду Міністра у справах ветеранів України;

Олександра Кравченка — на посаду Міністра економіки та довкілля України;

Віктора Ляшка — на посаду Міністра охорони здоров'я України;

Сергія Марченка — на посаду Міністра фінансів України;

Дениса Маслова — на посаду Міністра юстиції України;

Дениса Улютіна — на посаду Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України;

Оксани Ферчук — на посаду Міністра цифрової трансформації України.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня підтримала проєкт постанови 15414 про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України.

Раніше Рада звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністра України. Разом із нею у відставку пішов весь склад Кабміну.

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