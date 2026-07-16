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На Дніпропетровщині військовий у СЗЧ відкрив вогонь по поліцейських під час обшуків

12:56, 16 липня 2026
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Унаслідок збройного опору поранення отримали двоє спецпризначенців КОРД.
На Дніпропетровщині військовий у СЗЧ відкрив вогонь по поліцейських під час обшуків
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На Дніпропетровщині під час проведення санкціонованого обшуку чоловік, який із вересня 2024 року перебував у статусі особи, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ), відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях поліції. Унаслідок стрілянини поранення отримали двоє бійців спецпідрозділу КОРД. Після цього чоловік скоїв самогубство.

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Як повідомили у Національній поліції України, обшук проводився в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Слідчі дії здійснювали слідчі поліції області, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

За даними поліції, після збройного опору чоловік, перебуваючи у будинку, здійснив постріл собі в голову. Поранених спецпризначенців госпіталізували. Їм надається необхідна медична допомога, загрози їхньому життю немає.

Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби. Правоохоронці вилучили зброю та документують усі обставини події.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у селі Піщаний Брід Новоукраїнського району Кіровоградської області місцевий житель відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів, поранивши двох правоохоронців.

За даними поліції, чоловік вистрілив із невстановленої зброї, коли правоохоронці перевіряли його документи. Унаслідок стрілянини начальник сектору реагування патрульної поліції отримав вогнепальне поранення в живіт, а його напарник — у руку. Наразі в регіоні триває спеціальна поліцейська операція для затримання нападника.

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Національна поліція поліція військові обшук війна воєнний стан СЗЧ

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