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TikTok, Instagram і Facebook можуть стати недоступними для дітей до 13 років: ЄС готує нові правила

13:14, 16 липня 2026
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Дітям до 13 років пропонують дозволяти користування соцмережами лише в обмежений час і під наглядом дорослих.
TikTok, Instagram і Facebook можуть стати недоступними для дітей до 13 років: ЄС готує нові правила
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У Європі готують нові правила для захисту дітей в інтернеті. Єврокомісія пропонує встановити мінімальний вік, з якого неповнолітні зможуть користуватися соціальними мережами без нагляду батьків.

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Якщо рекомендації експертів реалізують, діти до 13 років матимуть лише обмежений у часі доступ до окремих платформ і лише під контролем дорослих.

Крім того, у ЄС планують визначити, які онлайн-платформи становлять найбільшу загрозу для неповнолітніх, та розглянути можливість запровадження вікових обмежень і для інших цифрових сервісів.

Єврокомісія пропонує встановити мінімальний вік для користування соцмережами

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про намір ЄС запровадити мінімальний вік, з якого діти зможуть користуватися соціальними мережами без батьківського нагляду.

Вона представила звіт експертної групи, яку створила минулого року для підготовки рекомендацій щодо боротьби зі шкідливим впливом соціальних мереж на дітей.

За словами очільниці Єврокомісії, новий підхід спрямований не на повну заборону доступу дітей до соціальних платформ, а на запровадження вікових обмежень, які відповідатимуть їхньому віку та рівню розвитку.

Які обмеження пропонують для дітей до 13 років

У звіті експертної групи рекомендовано, щоб діти молодші 13 років користувалися соціальними мережами лише за умови:

  • обмеженого часу перебування на платформах;
  • нагляду з боку батьків або інших дорослих.

Також експерти рекомендують не допускати дітей до екранів до трирічного віку. Після цього знайомство з цифровими технологіями та соціальними мережами має відбуватися поступово й під контролем дорослих до досягнення 13 років.

Чому ЄС посилює правила для дітей

Ініціатива стала продовженням багаторічної політики Європейського Союзу щодо зменшення ризиків, які соціальні мережі можуть становити для психічного та фізичного здоров'я дітей.

Водночас у ЄС наголошують, що батьки повинні мати можливість контролювати, коли і за яких умов діти починають користуватися соціальними мережами. Передбачається, що нові правила не дадуть миттєвого результату, однак мають поступово змінити підходи до використання цифрових платформ дітьми.

Вікові обмеження можуть поширити і на інші онлайн-сервіси

Європейська комісія також планує розглянути можливість запровадження вікових обмежень для інших онлайн-сервісів. Крім того, розпочнеться робота над визначенням платформ, які можуть становити найбільшу небезпеку для неповнолітніх.

Окремо пропонується впровадити поетапний доступ до цифрових сервісів залежно від віку користувачів, щоб діти поступово отримували доступ до різних технологій у міру дорослішання.

Уже зараз соцмережі встановлюють вікові обмеження

Наразі більшість соціальних мереж уже обмежує реєстрацію користувачів молодших 13 років. Це пов'язано з правилами ЄС щодо захисту персональних даних, відповідно до яких діти такого віку не можуть самостійно надавати згоду на обробку своїх персональних даних.

Нові пропозиції Європейської комісії передбачають не лише збереження вікового порогу, а й посилення ролі батьківського контролю та впровадження поступового доступу дітей до цифрового середовища залежно від їхнього віку.

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