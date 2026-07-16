Нові контракти у Силах оборони: як обрати напрям служби та подати заявку через Резерв+

Користувачі Резерв+ уже залишили понад 2 000 заявок із позначкою про бажання укласти новий контракт.

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У застосунку Резерв+ військовозобов'язані можуть подати заявку на вакансії, за якими укладають нові контракти у Силах оборони України.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, сервіс дозволяє обрати напрям служби, переглянути доступні вакансії та одразу повідомити рекрутера про бажання укласти контракт із визначеним строком служби. Нові контракти передбачають чіткі терміни проходження служби та гарантоване право на відстрочку після її завершення.

Подати заявку можна у розділі «Вакансії» застосунку Резерв+.

Наразі доступні три види контрактів:

Піхотно-штурмовий контракт призначений для піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інших визначених бойових посад із найвищими ризиками. Термін служби становить 14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військовослужбовців та від шести місяців для військових, які були звільнені зі служби під час дії особливого періоду.

Бойовий контракт доступний для фахівців РЕБ, операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів та інших бойових спеціальностей. Термін служби за ним становить 24 місяці.

Базовий контракт передбачений для інших напрямів служби, зокрема з можливістю обіймати тилові посади. Його строк також становить 24 місяці.

Після завершення контракту військовослужбовець отримує гарантоване право на відстрочку від мобілізації. Базовий термін відстрочки становить шість місяців. Якщо військовий проходив службу до 2022 року, додатково нараховується один місяць відстрочки за кожен повний рік такої служби.

Для військовослужбовців, які уклали піхотно-штурмовий контракт, передбачено додаткові гарантії: до відстрочки додається три місяці за кожен місяць виконання бойових завдань, а також шість місяців за кожен рік служби після 2022 року. Для бойового та базового контрактів за кожні 30 днів виконання бойових завдань додатково нараховується один місяць відстрочки.

Щоб подати заявку, необхідно відкрити розділ «Вакансії», обрати відповідну вакансію зі списку нових контрактів, у формі відгуку позначити бажання укласти саме новий контракт та надіслати заявку. Після цього рекрутер зв'яжеться з кандидатом, який проходитиме співбесіду. У разі позитивного рішення контракт підписують офлайн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уивільні громадяни, які вирішили приєднатися до Збройних Сил України, мають пройти кілька етапів для підписання мотиваційного контракту. Для чинних військовослужбовців процедура є коротшою та починається з подання рапорту.

За результатами співбесіди військова частина видає лист-згоду або рекомендаційний лист. Він підтверджує, що кандидата готові взяти на конкретну посаду. Після цього зі згодою військової частини кандидат звертається до Центру рекрутингу ЗСУ або ТЦК та СП для формування особової справи та направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).