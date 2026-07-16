Володимир Зеленський заявив, що необхідно повністю знищити ганебні моменти «бусифікації»

Майбутньому міністру оборони доведеться займатися не лише армією, а й проблемами мобілізації та роботи ТЦК.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно знищити ганебні прояви так званої «бусифікації», водночас визнавши, що знайти механізм проведення мобілізаційних заходів із належною повагою до людей непросто.

«Треба знищити ганебні моменти бусифікації. Дуже складно знайти механізм, щоб це відбувалося з повагою. Але є проблеми, які необхідно вирішувати», — сказав Глава держави під час пресконференції.

За словами Президента, під час проведення мобілізаційних заходів необхідно усунути випадки, які викликають суспільне обурення, водночас забезпечивши вирішення завдань, пов'язаних із комплектуванням війська.

Володимир Зеленський додав, що майбутньому міністру оборони доведеться займатися не лише армією, а й проблемами мобілізації та роботи ТЦК.

Глава держави також зазначив, що однією із сильних сторін Ігоря Клименка, кандидатуру якого розглядають на пост очільника Міноборони, може бути усунення ганебних моментів під час мобілізації.

Також відомо, що Михайло Федоров залишиться в команді Президента, його посаду визначать пізніше.

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли подання про призначення нового складу Кабміну.

Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. Він підбив підсумки своєї роботи на чолі оборонного відомства.

Також повідомлялося, що Ігор Клименко може очолити Міноборони.

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