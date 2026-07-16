Зеленський: Михайло Федоров залишиться в моїй команді, його посаду визначать пізніше

Президент Володимир Зеленський заявив, що призначення керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ буде ухвалено пізніше.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що рішення щодо керівництва Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ буде ухвалено пізніше.

Також він повідомив, що Михайло Федоров залишиться в його команді.

«Федоров залишиться в моїй команді, однак про його точну роль буде оголошено пізніше», — зазначив глава держави.

Президент також повідомив, що майбутньому міністру оборони доведеться займатися не лише питаннями Збройних сил України, а й проблемами мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За словами Зеленського, Ігор Клименко є одним із кандидатів на посаду міністра оборони, однак відповідне подання до Верховної Ради наразі не внесено.

«Я розумію, чую і реагую на те, що каже суспільство. Ми боремося за свободу і демократію. Люди роблять те, що хочуть. Хотіли вийти — і правильно», — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли подання про призначення нового складу Кабміну.

Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. Він підбив підсумки своєї роботи на чолі оборонного відомства.

Також повідомлялося, що Ігор Клименко може очолити Міноборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.