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За незаконний знак «Особа з інвалідністю» будуть штрафувати на 5 100 грн – законопроєкт

13:50, 16 липня 2026
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В Україні можуть запровадити окремий штраф за неправомірне використання знака «Особа з інвалідністю».
За незаконний знак «Особа з інвалідністю» будуть штрафувати на 5 100 грн – законопроєкт
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До Верховної Ради внесли законопроєкт 15403, який передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. Документ також пропонує запровадити окреме покарання за неправомірне використання розпізнавального знака «Особа з інвалідністю».

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Автори ініціативи зазначають, що чинне правове регулювання передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях, призначених для транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю. Водночас практика застосування таких норм свідчить про необхідність їх уточнення та посилення превентивного ефекту відповідальності, зокрема у частині недопущення зайняття спеціально відведених місць транспортними засобами без установленого розпізнавального знака «Особа з інвалідністю», а також у частині протидії неправомірному використанню такого знака.

Водночас, необхідність прийняття проєкту Закону також зумовлена потребою узгодження положень Кодексу України про адміністративні правопорушення із запропонованими законодавчими змінами щодо користування перевагами, що надаються особам з інвалідністю, відповідно до яких право на користування такими перевагами пов’язується з установленим на транспортному засобі розпізнавальним знаком «Особа з інвалідністю» та наявністю документів, що підтверджують інвалідність водія або одного з пасажирів, у випадках, передбачених законом.

Що пропонує законопроєкт 

Законопроєктом пропонується уточнити склад адміністративного правопорушення за зупинку чи стоянку на місцях, призначених для автомобілів осіб з інвалідністю або водіїв, які їх перевозять, якщо на транспортному засобі відсутній розпізнавальний знак «Особа з інвалідністю». За таке порушення пропонується встановити штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 грн).

Крім того, документом пропонується виділити в окремий склад адміністративного правопорушення неправомірне використання розпізнавального знака «Особа з інвалідністю». За це передбачено штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100 грн).

Також законопроєкт уточнює відповідальність за безоплатне паркування на місцях для осіб з інвалідністю без відповідного розпізнавального знака, а також узгоджує повноваження Національної поліції та інспекторів з паркування щодо розгляду таких правопорушень, тимчасового затримання транспортних засобів і порядку оскарження постанов.

Крім цього, пропонується виключити положення щодо складання протоколів членами громадських організацій осіб з інвалідністю у справах, передбачених частиною шостою статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою забезпечення єдиного підходу до фіксації, розгляду та притягнення до відповідальності уповноваженими суб’єктами публічної влади.

У разі ухвалення Кабінет Міністрів протягом шести місяців має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нових вимог.

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