За незаконный знак «Лицо с инвалидностью» будут штрафовать на 5 100 грн — законопроект

В Украине могут ввести отдельный штраф за неправомерное использование знака «Лицо с инвалидностью».

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В Верховную Раду внесли законопроект №15403, который предусматривает усиление административной ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Документ также предлагает ввести отдельное наказание за неправомерное использование опознавательного знака «Лицо с инвалидностью».

Авторы инициативы отмечают, что действующее правовое регулирование предусматривает административную ответственность за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах, предназначенных для транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью. Вместе с тем практика применения таких норм свидетельствует о необходимости их уточнения и усиления превентивного эффекта ответственности, в частности в части недопущения занятия специально отведенных мест транспортными средствами без установленного опознавательного знака «Лицо с инвалидностью», а также в части противодействия неправомерному использованию такого знака.

В то же время необходимость принятия проекта Закона также обусловлена потребностью согласования положений Кодекса Украины об административных правонарушениях с предложенными законодательными изменениями относительно пользования льготами, предоставляемыми лицам с инвалидностью, согласно которым право на пользование такими льготами связывается с установленным на транспортном средстве опознавательным знаком «Лицо с инвалидностью» и наличием документов, подтверждающих инвалидность водителя или одного из пассажиров, в случаях, предусмотренных законом.

Что предлагает законопроект

Законопроектом предлагается уточнить состав административного правонарушения за остановку или стоянку на местах, предназначенных для автомобилей лиц с инвалидностью или водителей, которые их перевозят, если на транспортном средстве отсутствует опознавательный знак «Лицо с инвалидностью». За такое нарушение предлагается установить штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700 грн).

Кроме того, документом предлагается выделить в отдельный состав административного правонарушения неправомерное использование опознавательного знака «Лицо с инвалидностью». За это предусмотрен штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5 100 грн).

Также законопроект уточняет ответственность за бесплатную парковку на местах для лиц с инвалидностью без соответствующего опознавательного знака, а также согласовывает полномочия Национальной полиции и инспекторов по парковке по рассмотрению таких правонарушений, временному задержанию транспортных средств и порядку обжалования постановлений.

Кроме того, предлагается исключить положения о составлении протоколов членами общественных организаций лиц с инвалидностью по делам, предусмотренным частью шестой статьи 152-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, с целью обеспечения единого подхода к фиксации, рассмотрению и привлечению к ответственности уполномоченными субъектами публичной власти.

В случае принятия Кабинет Министров в течение шести месяцев должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми требованиями.

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