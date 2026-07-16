В Верховную Раду внесли представление о назначении нового состава Кабмина

В Раду внесено представление премьер-министра Сергея Корецкого о назначении нового состава Кабинета Министров, в частности первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров и министров.

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении в парламент представления нового премьер-министра Сергея Корецкого о назначении первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров и министров нового состава Кабинета Министров Украины.

В частности, на рассмотрение парламента внесены кандидатуры:

Дениса Шмыгаля — на должность Первого вице-премьер-министра Украины – Министра энергетики Украины;

Татьяны Бережной — на должность Вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике – Министра культуры Украины;

Всеволода Ченцова — на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Виталия Безгина — на должность Министра по делам общин, территорий и внутренне перемещённых лиц Украины;

Матвея Бедного — на должность Министра молодёжи и спорта Украины;

Андрея Бутенко — на должность Министра образования и науки Украины;

Ивана Выговского — на должность Министра внутренних дел Украины;

Тараса Высоцкого — на должность Министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Николая Калашника — на должность Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;

Виталия Кима — на должность Министра по делам ветеранов Украины;

Александра Кравченко — на должность Министра экономики и окружающей среды Украины;

Виктора Ляшко — на должность Министра здравоохранения Украины;

Сергея Марченко — на должность Министра финансов Украины;

Дениса Маслова — на должность Министра юстиции Украины;

Дениса Улютина — на должность Министра социальной политики, семьи и единства Украины;

Оксаны Ферчук — на должность Министра цифровой трансформации Украины.

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