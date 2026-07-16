В Верховную Раду внесли представление о назначении нового состава Кабмина
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении в парламент представления нового премьер-министра Сергея Корецкого о назначении первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров и министров нового состава Кабинета Министров Украины.
В частности, на рассмотрение парламента внесены кандидатуры:
Дениса Шмыгаля — на должность Первого вице-премьер-министра Украины – Министра энергетики Украины;
Татьяны Бережной — на должность Вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике – Министра культуры Украины;
Всеволода Ченцова — на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
Виталия Безгина — на должность Министра по делам общин, территорий и внутренне перемещённых лиц Украины;
Матвея Бедного — на должность Министра молодёжи и спорта Украины;
Андрея Бутенко — на должность Министра образования и науки Украины;
Ивана Выговского — на должность Министра внутренних дел Украины;
Тараса Высоцкого — на должность Министра аграрной политики и продовольствия Украины;
Николая Калашника — на должность Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
Виталия Кима — на должность Министра по делам ветеранов Украины;
Александра Кравченко — на должность Министра экономики и окружающей среды Украины;
Виктора Ляшко — на должность Министра здравоохранения Украины;
Сергея Марченко — на должность Министра финансов Украины;
Дениса Маслова — на должность Министра юстиции Украины;
Дениса Улютина — на должность Министра социальной политики, семьи и единства Украины;
Оксаны Ферчук — на должность Министра цифровой трансформации Украины.
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