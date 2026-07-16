ГНС объяснила, в каких случаях капитальный ремонт жилья, обустройство пандусов и ремонт укрытий не подпадают под освобождение от НДС, даже если работы финансируются из бюджета.

Фото иллюстративное, источник фото: suspilne.media

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Льгота по НДС на строительство и ремонт жилья за бюджетные средства давно вызывает вопросы у подрядчиков. Распространяется ли она на капитальный ремонт, обустройство пандусов, ремонт укрытий в жилых домах и строительные материалы, а также когда возникают налоговые обязательства при оплате через Казначейство? «Судебно-юридическая газета» подробно разобрала индивидуальную налоговую консультацию ГНС от 8 июля 2026 года.

Вопрос возник у строительной компании, выполняющей ремонтно-строительные работы по договорам подряда с бюджетным учреждением. Работы финансируются исключительно за счет бюджетных средств, поступающих через органы Государственной казначейской службы. Речь шла о двух видах работ: капитальный ремонт по устройству пандуса в жилом доме; капитальный ремонт подвального помещения, которое используется как простейшее укрытие.

Кроме того, подрядчик попросил разъяснить, распространяется ли освобождение от НДС на строительные материалы, закупаемые им для выполнения работ, и когда возникают налоговые обязательства, если оплата осуществляется за счет бюджетных средств.

Когда работы могут быть освобождены от НДС

ГНС напомнила, что согласно пункту 185.1 статьи 185 Налогового кодекса Украины объектом обложения НДС являются операции по поставке товаров и услуг на таможенной территории Украины.

В то же время пункт 197.15 статьи 197 НКУ устанавливает специальную льготу: от налогообложения НДС освобождаются операции по поставке строительно-монтажных работ по строительству доступного жилья и строящегося жилья за государственные средства.

Пандус и укрытие – не всегда подпадают под льготу

Важнейший вывод консультации касается конкретно характера работ. Налоговая отметила, что если подрядчик фактически выполняет строительно-монтажные работы по капитальному ремонту или реконструкции жилья, а их оплата производится непосредственно из государственного или местного бюджета через счета Государственной казначейской службы, такие операции могут быть освобождены от НДС в соответствии с пунктом 197.15 статьи 197 НКУ.

Однако одновременно ГНС обратила внимание на принципиальное обстоятельство. По заключению налогового органа режим освобождения не распространяется на работы по капитальному ремонту или реконструкции отдельных элементов жилого дома, даже если они финансируются за счет бюджетных средств. В качестве примера в консультации прямо приведены: обустройство пандуса в подъезде, ремонт подвального помещения (укрытие или технического этажа). Таким образом, одна лишь бюджетная форма финансирования еще не означает автоматического применения льготы.

Окончательное определение вида работ – не компетенция ГНС

В то же время налоговая особо подчеркнула, что не уполномочена определять, принадлежат ли конкретные работы к капитальному ремонту или реконструкции жилья. По этому вопросу ГНС рекомендовала обращаться в Министерство развития общин и территорий Украины, которое в соответствии с законодательством формирует государственную политику в сфере строительства, градостроительства и жилищной политики.

При этом понятие строительства определено частью первой статьи 1 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" №3038-VI, в соответствии с которой строительством считаются новое строительство, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт объекта. Кроме того, определения капитального ремонта жилого дома содержат Правила содержания жилых домов и придомовых территорий, утвержденные приказом Госжилкоммунхоза №76.

Распространяется ли льгота на строительные материалы

Еще одним вопросом стало обложение материалов, которые подрядчик покупает для выполнения работ. Пункт 197.15 статьи 197 НКУ освобождает от НДС именно операции по снабжению строительно-монтажными работами, а не отдельными товарами. Поэтому, даже если строительные материалы включаются в смету и отражаются в актах выполненных работ, сам по себе режим увольнения не распространяется на их стоимость как отдельный объект снабжения.

В консультации налоговая также отметила, что при определении порядка налогообложения необходимо учитывать не только юридическое оформление договора. ГНС сослалась на статью 4 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", которая закрепляет принцип превалирования сущности над формой. Это означает, что для целей налогообложения оценивается реальное экономическое содержание хозяйственной операции, а не только ее название или способ документального оформления. Именно поэтому при использовании льготы контролирующий орган анализирует фактический характер выполненных работ.

Когда возникают налоговые обязательства

Отдельно ГНС ответила на вопрос определения даты возникновения налоговых обязательств. По общему правилу применяется принцип «первого события», однако для операций, которые оплачиваются бюджетными средствами, действует специальная норма. Согласно пункту 187.7 статьи 187 НКУ, если оплата производится за счет бюджетных средств, налоговые обязательства возникают на дату зачисления средств на счет налогоплательщика или получение компенсации в другой форме.

Подтверждением того, что работы оплачиваются именно за счет бюджета, есть соответствующее условие договора о проведении расчетов через счет Государственной казначейской службы. На дату возникновения налоговых обязательств плательщик обязан составить налоговую накладную и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных в соответствии с пунктом 201.1 статьи 201 НКУ.

Что это значит для подрядчиков

Новая индивидуальная налоговая консультация демонстрирует, что для применения льготы недостаточно выполнять работы за бюджетные средства. Налоговая практически исходит из того, что нужно оценивать характер конкретных строительно-монтажных работ. Если они касаются только отдельных конструктивных элементов жилого дома, таких как пандусов или подвальных помещений, освобождение от НДС, предусмотренное пунктом 197.15 статьи 197 НКУ, может не применяться.

В то же время ГНС напомнила, что согласно пункту 52.2 статьи 52 НКУ эта индивидуальная налоговая консультация носит индивидуальный характер и может использоваться исключительно налогоплательщиком, которому она предоставлена. Однако изложенная в ней правовая позиция может являться ориентиром для других подрядных организаций, выполняющих ремонтные работы за счет бюджетных средств.

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