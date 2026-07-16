Могут ли взыскать общее имущество из-за долгов одной из супругов

Жена и мужчина распоряжаются имуществом, являющимся объектом права совместной собственности, по взаимному согласию.

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Общее имущество супругов может быть использовано для погашения долгов одного из супругов, если суд установит, что соответствующий договор был заключен в интересах семьи, а полученные по нему денежные средства или имущество были использованы на семейные нужды.

Как пояснили в Сумском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины, согласно положениям Семейного кодекса Украины жена и муж распоряжаются имуществом, являющимся объектом общей совместной собственности, по взаимному согласию. Если один из супругов заключает сделку, считается, что он действует с согласия второго.

Каждый из супругов имеет право оспорить в судебном порядке договор, заключенный другим без его согласия, если такая сделка выходит за пределы мелкой бытовой. Для заключения одним из супругов договоров, требующих нотариального удостоверения и (или) государственной регистрации, а также договоров в отношении ценного имущества, согласие второго супруга должно быть оформлено в письменной форме и нотариально удостоверено.

Вместе с тем общая совместная собственность может служить материальной базой для возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением одного из супругов, если решением суда установлено, что это имущество было приобретено на средства, полученные в результате совершения преступления.

Обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании денежных средств со счетов) и принудительной реализации. Специалисты государственной исполнительной службы используют доступные методы воздействия, чтобы защитить права взыскателя и обеспечить исполнение судебного решения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», споры об ответственности супругов по долгам остаются распространенными в судебной практике. В таких делах решающее значение имеет то, был ли заем получен в интересах семьи и опроверг ли второй супруг семейный характер такого обязательства.

В деле № 372/893/23 от 2 июня 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда подтвердил действие презумпции общности интересов супругов и разъяснил, при каких условиях муж или жена могут стать солидарными должниками по договору займа, даже если лично его не подписывали.

Верховный Суд подчеркнул, что закон не запрещает сторонам определять размер долга с привязкой к иностранной валюте. Если договором предусмотрен возврат суммы, эквивалентной определенному количеству долларов США, должник обязан выплатить гривневый эквивалент этой суммы по курсу, определенному условиями договора на момент платежа.

В данном деле Суд пришел к выводу, что надлежащим исполнением обязательства является возврат в гривне суммы, эквивалентной 372 000 долларам США на момент осуществления платежа.

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