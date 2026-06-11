Муж стал солидарным должником по займу жены: ВС объяснил, кто должен доказывать, что деньги не были потрачены на семью

Если займ заключён в интересах семьи, а второй из супругов не опроверг этого, ответственность по долгу может быть солидарной.

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Споры об ответственности супругов по долгам остаются распространенными в судебной практике. В таких делах решающее значение имеет то, был ли займ получен в интересах семьи и опроверг ли второй из супругов семейный характер такого обязательства.

В деле № 372/893/23 от 2 июня 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда подтвердил действие презумпции общности интересов супругов и разъяснил, при каких условиях муж или жена могут стать содолжниками по договору займа, даже если лично его не подписывали.

Обстоятельства дела

В марте 2023 года заимодатель обратился в суд с иском о солидарном взыскании долга с заемщицы и ее мужа.

Суды установили, что в феврале 2020 года между сторонами был заключен нотариально удостоверенный договор займа, по которому заемщица получила 9 087 960 грн, что на момент заключения договора соответствовало 372 000 долларов США. Срок возврата средств был установлен до февраля 2021 года.

В подтверждение получения денег заемщица собственноручно написала расписку. В то же время ее муж предоставил письменное нотариально удостоверенное согласие на заключение договора займа.

Заемщица не осуществила ни одного платежа и не вернула полученные средства в установленный договором срок. После безрезультатных требований о возврате долга заимодатель обратился в суд.

Суд первой инстанции взыскал задолженность солидарно с обоих ответчиков. Апелляционный суд согласился с выводом о солидарной ответственности супругов, однако отменил решение в части взыскания неустойки в связи с действием специальных карантинных норм гражданского законодательства.

В кассационной жалобе муж заемщицы просил отменить решения предыдущих инстанций и направить дело на новое рассмотрение. Среди прочего он утверждал, что истец не доказал использование полученных средств в интересах семьи, а сумма долга должна определяться исходя из курса доллара США на момент заключения договора займа, а не на дату обращения в суд.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд напомнил, что законодателем установлена презумпция общности интересов супругов и семьи.

Суд напомнил, что часть третья статьи 61 Семейного кодекса Украины предусматривает: если одним из супругов заключен договор в интересах семьи, имущество, полученное по такому договору, является объектом права общей совместной собственности супругов.

Норма части третьей статьи 61 СК Украины корреспондирует части четвертой статьи 65 этого Кодекса, которая предусматривает, что договор, заключенный одним из супругов в интересах семьи, создает обязанности для второго из супругов, если имущество, полученное по договору, использовано в интересах семьи.

Суд сформулировал ключевой вывод относительно возникновения долговых обязательств у второго из супругов.

Толкование части четвертой статьи 65 СК Украины дает основания для вывода, что тот из супругов, который не принимал непосредственного участия в заключении договора, становится обязанной стороной (должником) при наличии двух условий: 1) договор заключен другим супругом в интересах семьи; 2) имущество, полученное по договору, использовано в интересах семьи.

ВС указал, что совокупность указанных условий позволяет квалифицировать второго из супругов как обязанное лицо (должника). Таким образом, если одним из супругов заключен договор в интересах семьи с приобретением имущества в общую совместную собственность, то гражданские права и обязанности по этому договору возникают у обоих супругов.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на вывод Большой Палаты Верховного Суда относительно характера таких обязательств.

Правовой режим общей совместной собственности супругов, исключения из которого прямо установлены законом, предусматривает неделимость обязательств супругов, что по своему содержанию свидетельствует именно о солидарном характере таких обязательств, несмотря на отсутствие в законе прямого указания на солидарную ответственность супругов по обязательствам, возникающим из сделок, совершенных в интересах семьи.

Оценивая обстоятельства конкретного дела, Верховный Суд обратил внимание, что муж заемщицы предоставил нотариально удостоверенное согласие на заключение договора займа, однако не смог доказать, что полученные средства были использованы исключительно для личных нужд жены.

ВС указал, что муж не предоставил надлежащих и допустимых доказательств того, что средства, полученные по договору, были использованы не в интересах семьи, а на личные нужды его жены, то есть ответчик не опроверг презумпцию общности права собственности супругов.

Учитывая это, Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о наличии оснований для солидарного взыскания долга с обоих ответчиков, оставил кассационную жалобу без удовлетворения и подтвердил законность солидарного взыскания задолженности с заемщицы и ее мужа.

Отдельно Верховный Суд подчеркнул, что закон не запрещает сторонам определять долг с привязкой к иностранной валюте. Если договором предусмотрен возврат суммы, эквивалентной определенному количеству долларов США, должник обязан уплатить гривневый эквивалент этой суммы по курсу, определенному условиями договора на момент платежа.

В данном деле Суд пришел к выводу, что надлежащим исполнением обязательства является возврат в гривне суммы, эквивалентной 372 000 долларов США на момент осуществления платежа.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил, что второй из супругов может стать содолжником по договору займа, если договор заключен в интересах семьи, а полученные средства использовались на семейные нужды. При наличии нотариального согласия и отсутствии доказательств обратного долг может быть взыскан солидарно с обоих супругов.

Читайте также в материале «Судебно-юридической газеты» о деле, в котором теща пыталась взыскать с бывшего зятя долг в размере 15 тысяч евро за квартиру, однако проиграла суд, поскольку договор займа не содержал подписи мужа, а сам он отрицал как факт заключения такого договора, так и использование денежных средств в интересах семьи.

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