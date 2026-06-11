Для самокатов готовят законодательное регулирование — количество ДТП выросло на 67%

За пять месяцев 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием такого транспорта выросло на 66,8%. В результате аварий гибнут и получают травмы люди, в том числе дети.

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Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о подготовке законодательного регулирования использования электросамокатов и другого легкого персонального транспорта.

По ее словам, за пять месяцев 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием такого транспорта выросло на 66,8%. В результате аварий гибнут и получают травмы люди, в том числе дети.

Она подчеркнула, что правила использования электросамокатов должны быть четкими и понятными для всех участников дорожного движения.

Отметим, что в Польше детям до 13 лет запрещено управлять электросамокатами и другими средствами персонального транспорта на дорогах. Исключение составляет движение в жилой зоне под присмотром взрослого.

Также лица до 16 лет обязаны использовать защитные шлемы при передвижении на велосипеде, электросамокате, электровелосипеде и других средствах персонального транспорта.

Первый штраф был выписан уже через несколько часов после вступления в силу новых правил. Штраф получила мать 14-летнего подростка, который ездил на электросамокате без шлема.

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