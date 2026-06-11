Для самокатів готують законодавче врегулювання – кількість ДТП зросла на 67%

За п’ять місяців 2026 року кількість дорожньо-транспортних пригод за участі такого транспорту зросла на 66,8%.

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Премʼєр-міністр Юлія Свириденко повідомила про підготовку законодавчого врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту.

За її словами, за п’ять місяців 2026 року кількість дорожньо-транспортних пригод за участі такого транспорту зросла на 66,8%. Унаслідок аварій гинуть і отримують травми люди, зокрема діти.

Вона наголосила, що правила використання електросамокатів мають бути чіткими та зрозумілими для всіх учасників дорожнього руху.

Зауважимо, що у Польщі дітям віком до 13 років заборонено керувати електросамокатами та іншими засобами особистого транспорту на дорогах. Виняток становить рух у житловій зоні під наглядом дорослої особи.

Також особи віком до 16 років зобов’язані використовувати захисні шоломи під час пересування велосипедом, електросамокатом, електровелосипедом та іншими засобами особистого транспорту.

Перший штраф виписали вже через кілька годин після набуття чинності нових правил. Штраф отримала матір 14-річного підлітка, який їздив електросамокатом без шолома.

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