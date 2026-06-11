У Вроцлаві викрали двох українців і утримували в підвалі, вимагаючи гроші – затримано чотирьох підозрюваних
Наприкінці травня у Вроцлаві було викрадено двох 20-річних громадян України. Про це повідомляє RMF 24.
За даними поліції, одного з потерпілих заманили до внутрішнього двору на вулиці Бардзка нібито для надання послуги, іншого — на парковку на вулиці Свєрадовській. Там обох посадили в автомобілі та вивезли до підвалу ресторану в районі Старого міста.
У підвалі чоловіків утримували проти їхньої волі, погрожували та застосовували фізичне насильство. Від них вимагали надати паролі до банківських застосунків, а також змушували позичати гроші у знайомих.
Метою, за даними слідства, було отримати від потерпілих якомога більші суми коштів.
Поліція встановила та затримала чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до викрадення. Серед них — громадяни Казахстану, України та Тунісу віком від 25 до 30 років.
Усім затриманим висунуто обвинувачення у позбавленні волі з особливими обставинами, грабежі, вимаганні та нанесенні тілесних ушкоджень. Суд узяв їх під варту.
Підозрюваним загрожує до 25 років позбавлення волі.
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