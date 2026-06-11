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У Вроцлаві викрали двох українців і утримували в підвалі, вимагаючи гроші – затримано чотирьох підозрюваних

14:47, 11 червня 2026
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За даними поліції, чоловіків примушували передавати доступ до банківських рахунків і брати гроші у знайомих.
У Вроцлаві викрали двох українців і утримували в підвалі, вимагаючи гроші – затримано чотирьох підозрюваних
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Наприкінці травня у Вроцлаві було викрадено двох 20-річних громадян України. Про це повідомляє RMF 24.

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За даними поліції, одного з потерпілих заманили до внутрішнього двору на вулиці Бардзка нібито для надання послуги, іншого — на парковку на вулиці Свєрадовській. Там обох посадили в автомобілі та вивезли до підвалу ресторану в районі Старого міста.

У підвалі чоловіків утримували проти їхньої волі, погрожували та застосовували фізичне насильство. Від них вимагали надати паролі до банківських застосунків, а також змушували позичати гроші у знайомих.

Метою, за даними слідства, було отримати від потерпілих якомога більші суми коштів.

Поліція встановила та затримала чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до викрадення. Серед них — громадяни Казахстану, України та Тунісу віком від 25 до 30 років.

Усім затриманим висунуто обвинувачення у позбавленні волі з особливими обставинами, грабежі, вимаганні та нанесенні тілесних ушкоджень. Суд узяв їх під варту.

Підозрюваним загрожує до 25 років позбавлення волі.

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