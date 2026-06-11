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Во Вроцлаве похитили двух украинцев и удерживали их в подвале, требуя деньги — задержаны четверо подозреваемых

14:47, 11 июня 2026
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По данным полиции, мужчин заставляли предоставить доступ к банковским счетам и брать деньги у знакомых.
Во Вроцлаве похитили двух украинцев и удерживали их в подвале, требуя деньги — задержаны четверо подозреваемых
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В конце мая во Вроцлаве были похищены два 20-летних гражданина Украины. Об этом сообщает RMF 24.

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По данным полиции, одного из потерпевших заманили во внутренний двор на улице Бардзкой якобы для оказания услуги, другого — на парковку на улице Сверадовской. Там обоих посадили в автомобили и вывезли в подвал ресторана в районе Старого города.

В подвале мужчин удерживали против их воли, угрожали и применяли физическое насилие. От них требовали предоставить пароли к банковским приложениям, а также заставляли одалживать деньги у знакомых.

Целью, по данным следствия, было получить от потерпевших как можно большие суммы денег.

Полиция установила и задержала четырех человек, подозреваемых в причастности к похищению. Среди них — граждане Казахстана, Украины и Туниса в возрасте от 25 до 30 лет.

Всем задержанным предъявлены обвинения в лишении свободы при отягчающих обстоятельствах, грабеже, вымогательстве и нанесении телесных повреждений. Суд взял их под стражу.

Подозреваемым грозит до 25 лет лишения свободы.

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полиция Польша Украина подозреваемый

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