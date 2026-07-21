Вера не позволяет воевать: суд вынес приговор военнослужащему, который отказался выполнить приказ

Военнослужащий объяснил отказ выполнить приказ религиозными убеждениями, однако суд назначил ему 5 лет и 1 месяц лишения свободы.

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Суд на Закарпатье осудил военнослужащего, который отказался выполнить приказ о переводе в другую воинскую часть. Свой отказ он объяснил религиозными убеждениями, заявив, что опасался возможного привлечения к участию в боевых действиях.

Суд пришел к выводу, что такие доводы не освобождают военнослужащего от обязанности выполнять законный приказ, а сам факт неповиновения подтверждается совокупностью доказательств.

Мужчине назначили окончательное наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы.

Обстоятельства дела

Как установил Мукачевский горрайонный суд, солдат проходил военную службу по мобилизации в воинской части, где занимал должность пулеметчика подразделения охраны и обороны.

29 октября 2024 года приказом начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины его освободили от занимаемой должности и назначили матросом резерва 20-й запасной роты другой воинской части. 2 ноября 2024 года этот приказ был доведен до военнослужащего, однако он открыто отказался его выполнять. Кроме того, как установил суд, он также отказался выполнить устный приказ начальника штаба об убытии к новому месту службы в составе команды.

Позиция обвиняемого

В суде военнослужащий признал, что отказался выполнять приказ о переводе.

Он пояснил, что ссылается на свою принадлежность к баптистской конфессии, религиозные убеждения которой, по его мнению, не позволяют участвовать в убийствах. По его словам, он считал, что после перевода его могут привлечь к участию в боевых действиях, поэтому отказался убывать в другую воинскую часть.

В то же время обвиняемый подтвердил, что во время службы на предыдущей должности заступал в наряды с оружием. Также он признал, что знал об уголовной ответственности за отказ выполнить приказ, поскольку ранее уже был осужден за аналогичное преступление и находился на испытательном сроке. При этом он отрицал, что ему был доведен устный приказ об убытии в другую воинскую часть.

Какие доказательства учел суд

Суд признал доказанными обстоятельства обвинения на основании показаний свидетелей, материалов служебного расследования, приказа начальника Генерального штаба ВСУ, рапортов должностных лиц, сведений о доведении приказа и уголовной ответственности за его невыполнение, а также видеозаписи, на которой зафиксированы доведение приказа и отказ военнослужащего его выполнить.

Почему суд отклонил доводы о религиозных убеждениях

Суд критически оценил ссылки обвиняемого на религиозные убеждения.

В деле № 303/3775/25 указано, что сторона защиты не представила доказательств, подтверждающих ссылки обвиняемого на религиозные убеждения, кроме его собственных объяснений. Кроме того, суд обратил внимание, что во время прохождения службы он исполнял обязанности пулеметчика и заступал в караул с оружием, а следовательно, в предусмотренных законом случаях имел право и обязанность применять оружие.

Суд также указал, что приказ о переводе не содержал никаких сведений о направлении военнослужащего в боевую воинскую часть либо о его непосредственном участии в боевых действиях. Документ предусматривал лишь назначение на должность матроса резерва запасной роты, поэтому утверждения обвиняемого о будущем участии в боевых действиях основывались лишь на его предположениях.

Отдельно суд подчеркнул, что даже принадлежность военнослужащего к определенной религиозной конфессии не предоставляет ему права отказаться от выполнения приказа о переводе в другую воинскую часть.

Наказание

При назначении наказания суд учел, что мужчина уже был осужден в июле 2024 года за неповиновение, совершенное в условиях военного положения, с применением испытательного срока, а новое преступление совершил именно в период его действия.

Обстоятельствами, отягчающими наказание, суд признал повторность и рецидив преступлений. Смягчающим обстоятельством суд признал активное содействие раскрытию уголовного правонарушения, однако не учел искреннее раскаяние, поскольку обвиняемый полностью вину не признал.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, а по совокупности приговоров, частично присоединив неотбытое наказание по предыдущему приговору, окончательно определил 5 лет 1 месяц лишения свободы.

Вместе с тем стоит обратить внимание, что в мотивировочной части приговора суд неоднократно указывает на доказанность вины по ч. 4 ст. 402 УК Украины (неповиновение, совершенное в условиях военного положения). В то же время в резолютивной части содержится ссылка на ч. 2 ст. 402 УК Украины. С учетом содержания мотивировочной части приговора и приведенного судом правового обоснования это может свидетельствовать о технической неточности в тексте резолютивной части приговора.

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