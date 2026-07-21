  1. В Украине

Украинцы могут получить до 6 тысяч гривен в августе: кому начислят выплаты

18:20, 21 июля 2026 116
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Размер кэшбека зависит от категории товара и составляет 5% или 15%.
Украинцы могут получить до 6 тысяч гривен в августе: кому начислят выплаты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Участники государственной программы «Национальный кешбэк» получат выплаты за май и июнь в августе. Средства будут начислены двумя отдельными траншами, а максимальная сумма выплат может составить до 6000 гривен. Кешбэк за апрель уже зачислили на специальные карты. Использовать эти средства необходимо до 31 июля 2026 года. После этой даты неизрасходованные деньги автоматически вернутся в государственный бюджет.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Выплаты за май и июнь, которые ранее планировали провести в июле, перенесли на август. Деньги будут поступать отдельными платежами за каждый месяц. Официальные даты перечисления пока не объявлены.

В приложении «Дія» сообщили, что реестр получателей выплат за май уже сформирован, а проверить свой статус можно в мобильном приложении. Реестр за июнь начнут формировать после завершения всех выплат за май.

В настоящее время к программе «Национальный кешбэк» присоединились более 5 миллионов украинцев, а производители зарегистрировали более 400 тысяч товаров, за покупку которых можно получить компенсацию.

Размер кешбэка составляет 5% или 15% в зависимости от категории товара. Проверить, участвует ли товар в программе, можно на сайте «Сделано в Украине» или с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія».

Максимальная сумма кешбэка, которую можно накопить за один месяц, составляет 3000 гривен. Таким образом, в августе участники программы могут получить до 6000 гривен двумя отдельными выплатами, если за май и июнь накопили максимальную сумму.

Средства с карты «Национальный кешбэк» можно использовать для оплаты продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, книг и другой печатной продукции украинского производства, зарегистрированной в программе, коммунальных услуг, а также направить на благотворительность, в частности на поддержку ВСУ. По статистике, чаще всего украинцы используют полученный кешбэк для оплаты коммунальных услуг.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство экономики Украины сообщило о предельном сроке использования средств, накопленных гражданами на картах в рамках программы «Национальный кешбэк».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги кешбек денежная помощь

Популярные новости

Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

12:19, 20 июля 2026 10k
Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

17:38, 20 июля 2026 6k
Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

16:15, 19 июля 2026 10k
Имеет ли право оператор газораспределительной системы отключить газ во время спора о долге: решение суда

Имеет ли право оператор газораспределительной системы отключить газ во время спора о долге: решение суда

19:40, 20 июля 2026 4k
Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 18k
Военнослужащий не появлялся в части и работал на шиномонтаже: суд назначил наказание

Военнослужащий не появлялся в части и работал на шиномонтаже: суд назначил наказание

19:54, 20 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Всеволод Ченцов — вице-премьер по вопросам евроинтеграции: полная биография и дипломатический путь

Всеволод Ченцов — дипломат, который представлял Украину в ЕС, Нидерландах и Международном суде ООН, теперь отвечает за европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

ВККС рискует остаться без нового состава: Совет судей объявил дополнительный набор кандидатов в конкурсную комиссию

Существует риск завершения полномочий действующего состава ВККС до начала процедуры формирования нового состава Комиссии.

Без конкурса в КОАС: ВСП решил перевести судью Татьяну Балась

ВСП рассмотрел рекомендацию ВККС и перевел судью Татьяну Балась в Киевский окружной административный суд без конкурса.

ВСП не поддержал увольнение судьи Святошинского районного суда города Киева Екатерины Васильевой

ВСП оставил без рассмотрения рекомендацию ВККС об увольнении Екатерины Васильевой с должности судьи Святошинского районного суда города Киева.

Совет судей Украины поддержал вывод о неприменении статьи 42 Закона о Госбюджете к судьям

Совет судей Украины поддержал вывод о практическом применении статьи 42 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» в отношении судей и единогласно принял соответствующее решение.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]