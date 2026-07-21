Украинцы могут получить до 6 тысяч гривен в августе: кому начислят выплаты

Размер кэшбека зависит от категории товара и составляет 5% или 15%.

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Участники государственной программы «Национальный кешбэк» получат выплаты за май и июнь в августе. Средства будут начислены двумя отдельными траншами, а максимальная сумма выплат может составить до 6000 гривен. Кешбэк за апрель уже зачислили на специальные карты. Использовать эти средства необходимо до 31 июля 2026 года. После этой даты неизрасходованные деньги автоматически вернутся в государственный бюджет.

Выплаты за май и июнь, которые ранее планировали провести в июле, перенесли на август. Деньги будут поступать отдельными платежами за каждый месяц. Официальные даты перечисления пока не объявлены.

В приложении «Дія» сообщили, что реестр получателей выплат за май уже сформирован, а проверить свой статус можно в мобильном приложении. Реестр за июнь начнут формировать после завершения всех выплат за май.

В настоящее время к программе «Национальный кешбэк» присоединились более 5 миллионов украинцев, а производители зарегистрировали более 400 тысяч товаров, за покупку которых можно получить компенсацию.

Размер кешбэка составляет 5% или 15% в зависимости от категории товара. Проверить, участвует ли товар в программе, можно на сайте «Сделано в Украине» или с помощью сканера штрихкодов в приложении «Дія».

Максимальная сумма кешбэка, которую можно накопить за один месяц, составляет 3000 гривен. Таким образом, в августе участники программы могут получить до 6000 гривен двумя отдельными выплатами, если за май и июнь накопили максимальную сумму.

Средства с карты «Национальный кешбэк» можно использовать для оплаты продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, книг и другой печатной продукции украинского производства, зарегистрированной в программе, коммунальных услуг, а также направить на благотворительность, в частности на поддержку ВСУ. По статистике, чаще всего украинцы используют полученный кешбэк для оплаты коммунальных услуг.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство экономики Украины сообщило о предельном сроке использования средств, накопленных гражданами на картах в рамках программы «Национальный кешбэк».