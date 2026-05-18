  В Украине

Нацкешбек необходимо потратить до 30 июня, иначе деньги вернутся в госбюджет

16:53, 18 мая 2026
Участникам программы «Национальный кэшбэк» напомнили о необходимости использовать накопленные средства до 30 июня 2026 года включительно, после чего они станут недоступными.
Министерство экономики Украины сообщило о крайнем сроке использования средств, накопленных гражданами на картах в рамках программы «Национальный кэшбэк». Истратить их нужно до 30 июня 2026 года включительно.

Сроки использования средств

В министерстве отмечают, что неиспользованные по состоянию на конец 30 июня средства будут возвращены в государственный бюджет.

В то же время сама программа «Национальный кэшбэк» продолжает действовать без изменений: начисления за покупку украинских товаров будут осуществляться в обычном режиме, а выплаты будут поступать после 20 числа следующего месяца за предыдущий период.

Кэшбэк за апрель украинцы получат в конце мая, и эти средства также нужно использовать до 30 июня. Выплаты за май состоятся в июле, далее начисления будут осуществляться по стандартному графику.

Размер кэшбэка и категории товаров

Участники программы получают 5% или 15% компенсации за покупку товаров украинского производства.

5% кэшбэка начисляется за:

  • продукты питания;
  • автотовары;
  • аптечные товары;
  • товары для сада и огорода.

15% кэшбэка предусмотрено за:

  • одежду и обувь;
  • технику;
  • игрушки;
  • товары для хобби, отдыха и ремонта;
  • отдельные продукты питания (в частности, твёрдые и мягкие сыры, макароны, овсяные и гречневые крупы).

Более подробный перечень категорий доступен в сервисе «Национальный кэшбэк» или через сканер штрих-кодов в приложении «Дія».

На что можно потратить средства

Накопленные средства разрешено использовать на:

  • оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • почтовые услуги;
  • продукты питания украинского производства;
  • медицинские изделия и лекарства украинского производства;
  • книги и другую печатную продукцию;
  • благотворительность, в частности донаты в поддержку Вооруженных сил Украины.

Как присоединиться к программе

Для участия в «Национальном кэшбэке» необходимо:

  • открыть карту для выплат в банке-партнере;
  • определить карты для оплат и предоставить банку разрешение на обработку транзакций;
  • в приложении «Дія» в разделе «Сервисы» выбрать карту для выплат программы.

В министерстве напоминают, что кэшбэк начисляется исключительно за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.

