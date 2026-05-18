Нацкешбек необходимо потратить до 30 июня, иначе деньги вернутся в госбюджет
Министерство экономики Украины сообщило о крайнем сроке использования средств, накопленных гражданами на картах в рамках программы «Национальный кэшбэк». Истратить их нужно до 30 июня 2026 года включительно.
Сроки использования средств
В министерстве отмечают, что неиспользованные по состоянию на конец 30 июня средства будут возвращены в государственный бюджет.
В то же время сама программа «Национальный кэшбэк» продолжает действовать без изменений: начисления за покупку украинских товаров будут осуществляться в обычном режиме, а выплаты будут поступать после 20 числа следующего месяца за предыдущий период.
Кэшбэк за апрель украинцы получат в конце мая, и эти средства также нужно использовать до 30 июня. Выплаты за май состоятся в июле, далее начисления будут осуществляться по стандартному графику.
Размер кэшбэка и категории товаров
Участники программы получают 5% или 15% компенсации за покупку товаров украинского производства.
5% кэшбэка начисляется за:
- продукты питания;
- автотовары;
- аптечные товары;
- товары для сада и огорода.
15% кэшбэка предусмотрено за:
- одежду и обувь;
- технику;
- игрушки;
- товары для хобби, отдыха и ремонта;
- отдельные продукты питания (в частности, твёрдые и мягкие сыры, макароны, овсяные и гречневые крупы).
Более подробный перечень категорий доступен в сервисе «Национальный кэшбэк» или через сканер штрих-кодов в приложении «Дія».
На что можно потратить средства
Накопленные средства разрешено использовать на:
- оплату жилищно-коммунальных услуг;
- почтовые услуги;
- продукты питания украинского производства;
- медицинские изделия и лекарства украинского производства;
- книги и другую печатную продукцию;
- благотворительность, в частности донаты в поддержку Вооруженных сил Украины.
Как присоединиться к программе
Для участия в «Национальном кэшбэке» необходимо:
- открыть карту для выплат в банке-партнере;
- определить карты для оплат и предоставить банку разрешение на обработку транзакций;
- в приложении «Дія» в разделе «Сервисы» выбрать карту для выплат программы.
В министерстве напоминают, что кэшбэк начисляется исключительно за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.
