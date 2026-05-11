Существа в шлемах ростом 120 см и обломки тарелок — опубликованы новые файлы ФБР об НЛО

Администрация Трампа обнародовала новые документы об НЛО: в отчетах ФБР упоминаются «экипажи» и обломки «летающих тарелок».

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новую часть рассекреченных документов об НЛО. В архивах ФБР содержатся отчеты 1960-х годов о наблюдениях неизвестных объектов, авариях «летающих тарелок» и показаниях людей, которые заявляли о встречах с существами в скафандрах. Об этом сообщает Daily Mail.

В рассекреченных материалах указано, что 1965 год американские следователи считали «годом наибольшего количества наблюдений НЛО». В отчетах речь идет о сообщениях очевидцев из разных стран мира.

ФБР обобщило данные о металлических летательных аппаратах, которые, по словам свидетелей, могли бесшумно зависать в воздухе, развивать «фантастические скорости» и влиять на работу электромагнитного оборудования.

В документах также содержатся сведения о случаях изъятия обломков якобы разбитых «летающих тарелок».

Среди описанных материалов упоминаются неизвестные металлы, содержавшие микроскопические сферы.

Отдельный раздел документов посвящен сообщениям очевидцев о существах, которых они якобы видели возле объектов.

«Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, которые высадились с объектов», — указано в одном из документов. Существ описывали как существ ростом от трёх с половиной до четырёх футов — примерно 1,1–1,2 метра. По словам свидетелей, они были одеты в костюмы, похожие на космические скафандры и шлемы.

Записи ФБР вошли в сотни файлов, фотографий и видеоматериалов, обнародованных в пятницу в рамках инициативы президента Дональда Трампа по раскрытию информации об НЛО.

На веб-сайте Министерства обороны США были опубликованы стенограммы миссий NASA, отчеты о военных инцидентах, а также инфракрасные изображения, сделанные во время воздушных столкновений.

В материалах также содержатся данные о существах «ростом 120 сантиметров», которых американские спецслужбы упоминали как возможных «экипажей» НЛО.

