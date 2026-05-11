Істоти у шоломах зростом 120 см та уламки тарілок – опубліковано нові файли ФБР про НЛО

Адміністрація Трампа оприлюднила нові документи про НЛО: у звітах ФБР згадуються «екіпажі» та уламки «літаючих тарілок».

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила нову частину розсекречених документів про НЛО. В архівах ФБР містяться звіти 1960-х років про спостереження невідомих об’єктів, аварії «літаючих тарілок» та свідчення людей, які заявляли про зустрічі з істотами у скафандрах. Про це повідомляє Daily Mail.

У розсекречених матеріалах зазначено, що 1965 рік американські слідчі вважали «роком найбільшої кількості спостережень НЛО». У звітах йдеться про повідомлення очевидців із різних країн світу.

ФБР узагальнило дані про металеві літальні апарати, які, за словами свідків, могли безшумно зависати у повітрі, розвивати «фантастичні швидкості» та впливати на роботу електромагнітного обладнання.

У документах також містяться відомості про випадки вилучення уламків нібито розбитих «літаючих тарілок».

Серед описаних матеріалів згадуються невідомі метали, які містили мікроскопічні сфери.

Окремий розділ документів присвячений повідомленням очевидців про істот, яких вони нібито бачили біля об’єктів.

«Кілька свідків повідомили, що бачили членів екіпажу, які висадилися з об’єктів», — зазначено в одному з документів.

Істот описували як створінь зростом від трьох з половиною до чотирьох футів — приблизно 1,1–1,2 метра. За словами свідків, вони були одягнені у костюми, схожі на космічні скафандри та шоломи.

Записи ФБР увійшли до сотень файлів, фотографій і відеоматеріалів, оприлюднених у п’ятницю в межах ініціативи президента Дональда Трампа щодо розкриття інформації про НЛО.

На вебсайті Військового міністерства США були опубліковані стенограми місій NASA, звіти про військові інциденти, а також інфрачервоні зображення, зроблені під час повітряних зіткнень.

У матеріалах також містяться дані про істот «зростом 120 сантиметрів», яких американські спецслужби згадували як можливі «екіпажі» НЛО.

