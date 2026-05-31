Погода в Україні 1 червня: де пройдуть дощі та якою буде температура повітря

16:17, 31 травня 2026
Синоптики прогнозують в Україні 1 червня потепління до +23 градусів та локальні дощі з грозами.
Погода в Україні 1 червня: де пройдуть дощі та якою буде температура повітря
У понеділок, 1 червня, в Україні очікується тепла погода з температурою повітря від +19 до +23 градусів. Дещо прохолодніше буде на північному сході країни, де стовпчики термометрів покажуть +17…+19 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом, дощі пройдуть у західних та східних областях, місцями можливі грози. На більшості території країни переважатиме сонячна погода без опадів.

Вітер буде помірним, переважно північних напрямків.

У Києві літо розпочнеться сонячною погодою та потеплінням до +20 градусів.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Віра Балабух пояснила, що кліматичний феномен Ель-Ніньйо, який активно обговорюють у соцмережах, не є визначальним фактором для прогнозування погоди в Україні. За її словами, цей процес формується в екваторіальній частині Тихого океану та найбільше впливає на клімат Американського континенту, Австралії та регіонів Східної Азії, розташованих поблизу узбережжя Тихого океану.

Фахівчиня зазначила, що для Європи вплив Ель-Ніньйо є значно слабшим, а для України — ще менш відчутним. Тому очікувати суттєвих змін погоди чи ранньої спеки лише через цей кліматичний феномен не варто.

За прогнозом «Укргідрометцентру», середня температура повітря в Україні у червні 2026 року перевищуватиме багаторічну кліматичну норму щонайменше на 1,5 градуса.

