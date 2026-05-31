Як дізнатися про наявність податкового боргу: інструкція для платників податків
14:31, 31 травня 2026
Платники податків можуть онлайн перевірити наявність податкового боргу, отримати витяг про стан розрахунків з бюджетом та сплатити податки.
Платники податків можуть контролювати свої розрахунки з бюджетом та отримувати необхідну податкову інформацію дистанційно. Для цього Державна податкова служба надає низку електронних сервісів, які дозволяють переглядати дані про нарахування, сплату податків і наявну заборгованість без відвідування податкових органів.