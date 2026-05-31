Як дізнатися про наявність податкового боргу: інструкція для платників податків

Електронний кабінет платника об’єднує понад 130 безкоштовних сервісів. Їх функціонал постійно розширюється з урахуванням потреб користувачів та змін у законодавстві.

Зокрема, через меню «Стан розрахунків з бюджетом» користувачі можуть переглядати свої інтегровані картки платника, отримувати інформацію про сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також перевіряти наявність податкового боргу. Крім того, сервіс дає можливість сплачувати податки, збори, платежі та єдиний соціальний внесок за допомогою доступних платіжних систем і способів оплати.

Також платники можуть сформувати витяг про стан розрахунків з бюджетом. Такий документ доступний окремо за кожний рік, починаючи з 2013 року, із деталізацією за видами податків, зборів і платежів. Витяг формується автоматично та підписується кваліфікованим електронним підписом посадової особи контролюючого органу. Якщо у платника є податковий борг, у документі відображається розрахована сума пені станом на дату подання запиту.

Запит на отримання витягу надсилається до податкового органу за місцем реєстрації платника. При цьому документ містить інформацію про результати звірки за всіма платежами незалежно від регіону або територіальної громади, до бюджету яких вони сплачувалися.

Податкові сервіси доступні не лише в Електронному кабінеті, а й через мобільний застосунок «Моя податкова», чат-бот InfoTAX та Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія».

У застосунку «Моя податкова» фізичні особи також можуть переглядати інформацію про стан розрахунків з бюджетом у розділі «Послуги» через сервіс «Стан розрахунків з бюджетом».

