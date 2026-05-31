В Україні будують 113 підземних шкіл: більшість відкриють уже до 1 вересня — МОН

Понад 60% підземних шкіл, що зводяться в Україні, будуть готові до 1 вересня, повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

В Україні продовжується реалізація масштабного проєкту зі створення підземних шкіл, покликаних забезпечити безпечний освітній процес в умовах війни. Наразі в різних регіонах країни будують 113 таких об’єктів, причому більшу частину з них планують відкрити вже до старту нового навчального року. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За його словами, будівельні роботи тривають безперервно, а готовність об’єктів перебуває на різних етапах. Водночас понад 60% підземних шкіл мають завершити до 1 вересня, що дозволить значній кількості дітей повернутися до очного навчання в безпечних умовах.

Міністр зазначив, що наразі понад сотня підземних шкіл уже функціонує та приймає учнів. Крім того, останнім часом в експлуатацію введено ще близько ста таких освітніх просторів.

У МОН також розраховують створити умови для навчання під землею приблизно для 100 тисяч школярів. Водночас ця цифра може змінюватися залежно від безпекової ситуації та міграційних процесів.

Оксен Лісовий наголосив, що для невеликих громад навіть одна сучасна підземна школа може стати важливим рішенням для збереження доступу до освіти. Однак поряд із цим залишається актуальним питання безпечного підвезення дітей до навчальних закладів.

За словами міністра, держава продовжує реалізовувати програму забезпечення шкіл автобусами, передаючи закладам одну або кілька одиниць транспорту. Водночас через безпекові ризики в окремих регіонах організація перевезень школярів залишається складним завданням. Попри це, закупівля шкільних автобусів триває.

