У Києві через атаку РФ пошкоджено будівлю податкової служби, фото

Фото: kyiv.tax.gov.ua

Внаслідок ворожої атаки постраждала будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві. Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, пошкоджено фасад, в значній частині приміщення немає вікон.

«Однак найголовніше – життя людей. На щастя, ніхто з наших працівників не постраждав.

Наразі вже ліквідовуємо наслідки. Прибираємо пошкоджені приміщення та робимо все, щоб якомога швидше відновити роботу та надавати послуги платникам.

Вдячна нашим столичним податківцям за згуртованість. Як і всім іншим працівникам ДПС, які попри всі виклики продовжують працювати», - додала вона.

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ була пошкоджена будівля МЗС України.

