Чоловікам 23-24 років не дозволять виїжджати за кордон: ініціатива провалилася

Петиція про дозвіл виїзду чоловікам 23–24 років за три місяці не набрала навіть 100 голосів.

Фото: SUD.UA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тема виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану залишається однією з найчутливіших у суспільстві. Особливо гостро дискусії точаться навколо молодих чоловіків віком до 25 років, які формально не підлягають мобілізації, однак у більшості випадків все одно не можуть залишити територію України.

На цьому тлі спроба привернути увагу уряду до проблеми через електронну петицію виявилася майже непомітною для суспільства. Ініціатива щодо дозволу виїзду за кордон чоловікам віком 23–24 роки за три місяці зібрала лише 95 підписів із необхідних 25 тисяч.

Йдеться про петицію №41/009240-26еп, зареєстровану на сайті Кабміну 24 лютого 2026 року. Її автор пропонував дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 24 років включно, а також окремим категоріям громадян, які мають відстрочку від мобілізації.

У тексті звернення наголошувалось, що чоловіки 23–24 років мають такий самий правовий статус, як і громадяни 18–22 років, однак не мають можливості виїжджати за межі України.

«Наразі питання крайнього віку стоїть досить гостро, адже хлопець 23-24 років має той же статус на рівні законодавства, що й хлопець 18-22 років», — зазначалося у петиції.

Також автор звернення звертав увагу, що частині чоловіків цієї вікової категорії на момент початку повномасштабного вторгнення РФ було 20–21 рік, і відтоді вони не мали можливості побачитися з родичами за кордоном.

Окрім цього, у петиції пропонувалося дозволити виїзд чоловікам, які мають відстрочку від мобілізації, незалежно від віку. Як приклад наводилися педагоги, які не підлягають мобілізації, але не можуть виїжджати за межі країни у відпустку.

Автор також закликав розглянути пом’якшення правил виїзду для чоловіків віком 50–55 років, зазначаючи, що вони є «найменш боєздатними» та часто долучаються до війська добровільно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.