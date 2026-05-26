Автоматичного виключення жінок з військового обліку не буде: процедура вимагатиме звернення громадянок та рішення ТЦК

На жінок покладуть обов’язок доводити помилку у військовому обліку.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки підтримав законопроєкт №15116-1, який пропонує врегулювати процедуру виключення з військового обліку жінок, поставлених на нього з порушенням законодавства. Документ рекомендують ухвалити за основу та в цілому.

Нагадаємо, реакція парламенту з’явилася після того, як «Судово-юридична газета» звернула увагу на численні випадки помилкового взяття на військовий облік жінок, які не мають медичної освіти.

Додамо, що проєктом закону пропонується доповнити частину шосту статті 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» новими положеннями, відповідно до яких виключенню з військового обліку підлягатимуть жінки, взяті на військовий облік із недотриманням умов, передбачених частиною одинадцятою статті 1 цього Закону. Таке виключення здійснюватиметься на підставі особистої заяви (звернення) та за результатами перевірки, яку проводитимуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня надходження відповідної заяви.

Також передбачається, що жінки, щодо яких під час перевірки буде встановлено помилкове виключення з військового обліку, але які на момент такої перевірки перебувають на військовій службі або мають чинний контракт, підлягатимуть поновленню на військовому обліку з внесенням відповідних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР).

Попри загальну підтримку ідеї врегулювання ситуацій із помилковим взяттям жінок на військовий облік, парламентські експерти звертають увагу на низку суттєвих недоліків законопроєкту №15116-1.

Зокрема, для виключення з військового обліку жінки, яка була поставлена на нього безпідставно, необхідно подати особисту заяву (звернення). Після цього територіальні центри комплектування та соціальної підтримки повинні провести перевірку у строк, що не перевищує 30 календарних днів.

Водночас до такого підходу є застереження. Фактично він покладає на самих жінок обов’язок ініціювати перевірку власного статусу у військовому обліку та доводити його помилковість. У разі виявлення такої ситуації особа має подати заяву та очікувати до 30 днів, протягом яких проводиться перевірка ТЦК та СП щодо правомірності її перебування на обліку. У цей період жінка формально залишається у статусі військовозобов’язаної та може підпадати під усі відповідні обов’язки, передбачені законодавством, зокрема щодо явки за викликами, проходження зборів або виконання інших вимог, пов’язаних із військовим обліком.

Крім того, до моменту прийняття остаточного рішення про виключення з обліку зберігається стан правової невизначеності, який може створювати додаткові обмеження для осіб, щодо яких питання помилкового обліку ще не врегульовано.

У проєкті передбачається, що жінки, яких було взято на військовий облік до набрання чинності законом і щодо яких відсутні документи або відомості, що підтверджують підстави для такого обліку чи їхнє бажання перебувати на ньому, підлягають виключенню з військового обліку протягом 90 днів з дня набрання чинності законом. Така норма може суперечити іншому положенню проєкту — пункту 7 частини шостої статті 37 Закону, де виключення з обліку здійснюється за заявою особи та після перевірки, яку проводить ТЦК та СП у визначений строк. Таким чином, у документі фактично поєднуються два різні підходи, автоматичне виключення за певних умов і процедура, яка потребує заяви та перевірки.

Таким чином, законопроєкт №15116-1 пропонує врегулювати порядок виключення з військового обліку жінок, внесених туди з порушеннями. Водночас у ньому поєднані різні підходи до цієї процедури, тому окремі норми потребують узгодження. Проте, остаточну оцінку документ отримає під час розгляду у сесійній залі Верховної Ради.

