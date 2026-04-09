У Раді пропонують новий порядок виключення жінок з військового обліку: 30 днів на перевірку і 90 — на виключення

У Раді пропонують врегулювати порядок виключення жінок із військового обліку у разі помилкового або незаконного внесення даних до реєстрів.

В Україні почастішали випадки некоректного внесення даних про жінок до системи військового обліку. Йдеться про ситуації, коли українки виявляють свої персональні дані в застосунку «Резерв+» із відображенням військово-облікових позначок, попри те що не подавали відповідних документів і не мають підстав для перебування на такому обліку, зокрема медичної освіти. У зв’язку з цим у Парламенті зареєстрували законопроєкт №15116, який стосується процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на такий облік з порушенням законодавства України.

Законопроєкт передбачає встановлення чіткої підстави для виключення з військового обліку жінок, які були взяті на нього з порушенням вимог законодавства, а також запровадження адміністративної відповідальності для службових осіб за порушення порядку ведення військового обліку, що призвело до незаконного взяття осіб на такий облік.

Як зазначала «Судово-юридична газета», проблема полягає не лише у фактах некоректного внесення даних до системи військового обліку, а й у відсутності чітко врегульованої процедури їх виправлення та виключення з реєстрів. Зокрема, процедура зняття з обліку потребує додаткової деталізації, оскільки на практиці саме механізм перевірки ТЦК залишається недостатньо визначеним.

Згодом до парламенту подали альтернативний законопроєкт №15116-1.

На відміну від основного законопроєкту, альтернативний пропонує:

запровадити механізм виключення з військового обліку за заявою жінки та за результатами перевірки, яку проводить ТЦК та СП у строк до 30 календарних днів з дня подання заяви;

визначити винятки щодо поновлення даних у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів для жінок, щодо яких виявлено помилкове виключення або відсутність даних у реєстрі, якщо вони на момент перевірки перебувають на військовій службі або мають чинний контракт;

встановити, що жінки, взяті на військовий облік до набрання чинності Законом і щодо яких відсутні документи, що підтверджують підстави для взяття на облік, підлягають виключенню з обліку протягом 90 днів з дня набрання чинності Законом;

Хто з жінок може стати на військовий облік

Наразі згідно з чинним законодавством жінки підлягають військовому обліку у випадках, коли вони придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Така постановка на військовий облік не є мобілізацією, а має на меті узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час виключно у добровільному порядку — на підставі власноруч написаної заяви на ім’я керівника районного (міського) ТЦК та СП.

Проте жінки, які не мають медичної або фармацевтичної освіти, не підлягають обов’язковій постановці на військовий облік і не можуть бути призвані на військову службу примусово. Вступ до служби для них можливий лише за власним бажанням.

