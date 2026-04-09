В Раде предлагают новый порядок исключения женщин из воинского учета: 30 дней на проверку и 90 — на исключение

В Раде предлагают урегулировать порядок исключения женщин из воинского учета в случае ошибочного или незаконного внесения данных в реестры.

В Украине участились случаи некорректного внесения данных о женщинах в систему воинского учета. Речь идет о ситуациях, когда украинские женщины обнаруживают свои персональные данные в приложении «Резерв+» с отображением военно-учетных отметок, несмотря на то что не подавали соответствующих документов и не имеют оснований для пребывания на таком учете, в частности медицинского образования. В связи с этим в парламенте зарегистрирован законопроект №15116, который касается процедуры исключения из воинского учета женщин, поставленных на учет с нарушением законодательства Украины.

Законопроект предусматривает установление четкого основания для исключения из воинского учета женщин, которые были поставлены на него с нарушением требований законодательства, а также введение административной ответственности для должностных лиц за нарушение порядка ведения воинского учета, что привело к незаконной постановке лиц на учет.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», проблема заключается не только в фактах некорректного внесения данных в систему воинского учета, но и в отсутствии четко урегулированной процедуры их исправления и исключения из реестров. В частности, процедура снятия с учета требует дополнительной детализации, поскольку на практике именно механизм проверки ТЦК остается недостаточно определенным.

Позже в парламент был подан альтернативный законопроект №15116-1.

В отличие от основного законопроекта, альтернативный предлагает:

ввести механизм исключения из воинского учета по заявлению женщины и по результатам проверки, которую проводит ТЦК и СП в срок до 30 календарных дней со дня подачи заявления;

определить исключения относительно восстановления данных в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов для женщин, в отношении которых выявлено ошибочное исключение или отсутствие данных в реестре, если они на момент проверки находятся на военной службе или имеют действующий контракт;

установить, что женщины, поставленные на воинский учет до вступления в силу закона и в отношении которых отсутствуют документы, подтверждающие основания для постановки на учет, подлежат исключению из учета в течение 90 дней со дня вступления закона в силу;

Кто из женщин может стать на воинский учет

Сейчас согласно действующему законодательству женщины подлежат воинскому учету в случаях, когда они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, а также закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность. Такая постановка на воинский учет не является мобилизацией и имеет целью обобщение данных о наличии резерва специалистов медицинской сферы в государстве.

Женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время исключительно на добровольной основе — на основании собственноручно написанного заявления на имя руководителя районного (городского) ТЦК и СП.

Однако женщины, которые не имеют медицинского или фармацевтического образования, не подлежат обязательной постановке на воинский учет и не могут быть призваны на военную службу принудительно. Вступление на службу для них возможно только по собственному желанию.

