В ТЦК разъяснили вопросы воинского учета женщин

Запорожский областной ТЦК напомнил, что женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

Там подчеркнули, что постановка женщин на воинский учет — это не мобилизация женщин-медиков, а обобщение данных о наличии резерва специалистов медицинской сферы в государстве.

«Женщины, которые состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время на добровольной основе (на основании собственноручно написанного заявления на имя руководителя районного (городского) ТЦК и СП)», — заявили в ТЦК.

Учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до завершения обучения по соответствующей образовательной (научной) программе подают список таких женщин в районные ТЦК и СП, на территории ответственности которых они расположены.

Учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, в семидневный срок после получения соответствующего образования подают (направляют средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении либо на официальный адрес электронной почты, размещенный на официальном веб-сайте) список таких женщин в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки по задекларированному/зарегистрированному месту проживания таких женщин.

В ТЦК добавляют, что информация, содержащаяся в указанном списке, является основанием для внесения районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о таких женщинах как о военнообязанных с определением номера военно-учетной специальности (без определения степени их пригодности к военной службе).

Женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности, обязаны в течение 60 суток после получения соответствующего образования прибыть в районный (городской) ТЦК и СП по задекларированному/зарегистрированному месту проживания для определения степени их пригодности к военной службе.

Постановка женщин на воинский учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают соответствующим районным ТЦК и СП о женщинах, которые работают в указанных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях, получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоят на воинском учете в ТЦК и СП.

«Женщины, которые не работают, самостоятельно прибывают в ТЦК и СП по месту проживания для решения вопроса о постановке их на воинский учет.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, кроме тех, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию на общих основаниях», — добавили в ТЦК.

