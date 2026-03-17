Каждое седьмое решение в общих судах обнародовано несвоевременно: статистика ЕГРСР
Эффективность работы судебной власти оценивается не только по справедливым и мотивированным решениям, но и по оперативности их обнародования. Своевременный доступ к полному тексту судебного решения является ключевым условием реализации права на апелляционный и кассационный пересмотр, а также важным элементом обеспечения правовой определенности.
Исследование показателей работы судов за 2024–2025 годы выявило неутешительную динамику: сотни тысяч судебных решений вносятся в Единый государственный реестр судебных решений (ЕГРСР) с нарушением установленных законом сроков. Это свидетельствует о значительной нагрузке на систему правосудия, которая, впрочем, не всегда сопровождается надлежащим уровнем соблюдения процессуальной дисциплины. Такой дисбаланс существенно влияет на эффективность функционирования судебной системы в целом.
Показатели за 2024 год
В общих судах из 5,6 млн внесенных решений почти 908 тысяч, что составляет 16 %, было обнародовано с опозданием.
Административные суды показали лучший результат — всего 1 % нарушений (17,4 тыс. решений).
В хозяйственных судах показатель задержек составил 4,6 % (23,9 тыс. решений).
Высший антикоррупционный суд имел 14,9 % нарушений, в то время как его Апелляционная палата — всего 3,1 %.
Динамика в 2025 году
Общие суды снизили количество опозданий до 13,5 % (824 тысячи решений вне срока).
В административных судах процент нарушений вырос до 4,7 %.
Хозяйственные суды внесли в Реестр с нарушением сроков 4,6 % решений от общего количества.
В ВАКС отмечено снижение доли нарушений до 5,2 %, тогда как в апелляционной палате этот показатель, наоборот, увеличился до 4,4 % от общего количества.
Процессуальные сроки и ответственность
Процессуальные кодексы Украины — ГПК, ХПК и КАС — устанавливают четкие сроки изготовления полного текста судебного решения. В частности, в сложных делах этот срок не может превышать 10 дней, а в рамках упрощенного производства — 5 дней.
Несоблюдение этих требований рассматривается не как техническая задержка, а как нарушение процессуальной дисциплины. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», затягивание с изготовлением мотивированного решения и несвоевременная передача его для внесения в Единый государственный реестр судебных решений является основанием для дисциплинарной ответственности судьи.
Высший совет правосудия на протяжении последних двух лет демонстрирует последовательную позицию в этом вопросе. Несвоевременное внесение судебных решений в реестр все чаще становится основанием для применения дисциплинарных взысканий, в частности выговоров, особенно в случаях, когда такие нарушения приводят к пропуску сторонами процессуальных сроков на обжалование.
Риски отсутствия своевременного доступа к судебным решениям
Статистика свидетельствует о системных рисках для функционирования правосудия, связанных с несвоевременным обнародованием судебных решений.
В частности, речь идет об ограничении права на защиту: отсутствие доступа к мотивировочной части решения делает невозможным подготовку полноценной и обоснованной апелляционной жалобы.
Кроме того, возникают трудности на стадии исполнения судебных решений, так как исполнительные документы не могут быть выданы до момента внесения полного текста решения в Единый государственный реестр судебных решений.
Отдельную угрозу представляет риск незаконного исполнения решений — в случаях, когда стороны фактически лишены возможности своевременно их обжаловать, что ставит под сомнение вступление таких решений в законную силу.
Важные шаги
Дисциплинарные меры не могут решить существующую проблему комплексно. Необходимо оптимизировать нагрузку на судей, усилить кадровое обеспечение судов, в частности заполнить вакансии в судах общей юрисдикции, где фиксируется наибольшее количество нарушений, усовершенствовать взаимодействие внутренних систем судов с Реестром. Только такой подход позволит обеспечить реальный доступ к судебным решениям в разумные сроки, повысить эффективность судебной системы и укрепить верховенство права в Украине.
Автор: Владимир Право
